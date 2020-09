Es gibt keinen Plan B

Gedenkstätte Stalag 326: Antrag zum Ausbau am Dienstag gestellt

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ambitioniert, aber durchaus realistisch, weil es alle wollen: Die Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes, Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, terminiert die Eröffnung der Gedenkstätte Stalag 326 auf Ende 2025. Im Rat der Stadt berichtete sie am Dienstag, dass der Antrag mit der Machbarkeitsstudie für eine Gedenkstätte von gesamtstaatlicher Bedeutung just an diesem Tag abgegeben worden sei. „Die NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Isabel Pfeiffer-Poensgen, hat das zu ihrem Thema gemacht.“