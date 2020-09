Neu bei der Stadt

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die ersten aufregenden Tage liegen schon hinter ihnen. Am 1. September haben Lena Appelbaum und Johanna Seppendorf ihr dreijähriges duales Studium zum Bachelor of Laws in der Verwaltung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock angetreten. Was sie von den kommenden drei Jahren erwarten, darüber sind sich die 18-jährige Lena Appelbaum und die 21-jährige Johanna Seppendorf einig. „Wir freuen uns auf eine spannende Zeit und ein erfolgreiches Studium.“

Von Westfalen-Blatt