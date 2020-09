Wenn das Gähnen im Kanon ertönt

Akkurat haben sich die Mitglieder des Männergesangvereins Eintracht 1878 Stukenbrock vor der Katholischen Kirche in Augustdorf aufgereiht, um den Anweisungen ihres Dirigenten lachend Folge zu leisten. Der Chorleiter setzt bei seinem Stimmbildungsseminar vor allem auf Bewegung, Spaß und Gruppendynamik. Dabei verbindet er Theorie und praktische Übungen zu einer chorischen Schulung, damit die Gemeinschaft ihr stimmliches Potenzial voll entfalten kann.

15 Sänger waren der Einladung gefolgt. Michael Kampmeiers Begeisterung und sein fachliches Wissen sind mitreißend und auch für erfahrene Sänger gibt es immer wieder etwas Neues zu lernen. Nach einem Aufwärmtraining im Freien, bei dem sogar klinische Geräte zum Einsatz gekommen waren, begeben sich die Sänger in das stimmungsvoll beleuchtete Kirchenschiff. In Stimmlagen aufgeteilt stellen sie sich im Abstand von zwei Metern an den Seiten auf, um ihre Atemorgane im Kanon mit Schnarren und tönendem Gähnen zu entspannen.

Atemübung für eine kraftvolle Stimme: Dirigent Michael Kampmeier (links) und Sänger Stephan Müller pusten Zeitungen in die Höhe. Foto: Uschi Mickley

Derzeit ist es dem Ensemble coronabedingt nicht erlaubt, wie gewohnt in der Aula der Katholischen Grundschule Stukenbrock zu proben. Deshalb finden geteilte Proben unter strenger Beachtung der Hygienevorschriften seit Mitte Juli in der Katholischen Kirche „Maria Königin des Friedens“ in Augustdorf statt.

„Es wurde höchste Zeit, dass wir endlich wieder mit den Proben beginnen konnten“, sagt Michael Kampmeier „Das hat allen Sängern gut getan“, pflichtet ihm Horst-Dieter Schmelzer bei, Vorsitzender des MGV Stukenbrock. Die Freude ist dem Dirigenten deutlich anzumerken, war er doch selbst maßgeblich an der Ausarbeitung eines Hygienekonzeptes beteiligt, das vom Ordnungsamt genehmigt worden war.

Beim Stimmbildungsseminar kommen Lungentrainer zum Einsatz. Hans Brünger und Dr. Gunter Tautorus trainieren damit. Foto: Uschi Mickley

Chorleiter Michael Kampmeier hat den Kontakt zur ehemaligen Standortkirche der Bundeswehr hergestellt. Er ist in unmittelbarer Nähe des Gotteshauses aufgewachsen und pflegt noch viele Verbindungen zur Gemeinde. „Die Teilnahme bei den Proben ist erstaunlich hoch. Wichtig war es, den Sängern die Angst vor Ansteckung zu nehmen. Alle sind vital und wohlauf“, bestätigt der Detmolder Dirigent.

Die traditionellen Herbst- und Weihnachtskonzerte werden nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Michael Kampmeier ist dennoch zuversichtlich, dass der Chor als Gast bei einem Kirchenjubiläum in Augustdorf auftreten darf. Er wünscht sich, dass das Ensemble auch in der Weihnachtszeit zu ausgewählten Anlässen singen kann.