Nach mehrmonatiger Umbauphase laden Jörg Grothaus, seine Söhne und das Team ab heute Abend die Gäste wieder in das Restaurant des Gasthofs zur Post in Stukenbrock ein. Neben dem großen Saal, in dem bereits wieder die ersten beiden Hochzeiten groß gefeiert werden konnten, bieten nun weitere 120 Plätze im Restaurant die Gelegenheit, einen schönen Abend zu zweit, mit der Familie, Freunden, oder im größeren Kreis zu genießen. Ein Wanddurchbruch schaffte die Möglichkeit für einen Freisitz.

Während andere Restaurantbetreiber der plötzliche Lockdown und die strengen Corona-Bedingungen stark eingeschränkt haben, nutzte Jörg Grothaus diese schwere Zeit als Chance und ließ sein Restaurant weiterhin geschlossen, um den für eigentlich 2021 geplanten Umbau spontan umzusetzen. In nur fünf Monaten haben sie dabei „ jeden Stein umgedreht und alles erneuert “, sagt Jörg Grothaus. Den Abriss zumeist in Eigenleistung umgesetzt, ist es den Handwerksbetrieben im Anschluss daran gelungen, die Pläne des Innenarchitekten pünktlich zur Eröffnung umzusetzen. Viel Holz und Erdtöne verleihen der Einrichtung ein warmes Ambiente. Am Mittwoch nutzten Jörg Grothaus und sein Team die kleine Feierstunde, um den Handwerkern, Dienstleistern und den Mitarbeitern danke zu sagen. Monsignore Wolfgang Bender hat die neuen Räume gesegnet. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr hat sich einen Eindruck verschafft.

„Wir freuen uns sehr darauf, den normalen Betrieb unter notwendigen Schutzmaßnahmen wieder aufzunehmen“, sagt Grothaus.

Die neuen Öffnungszeiten des Restaurants sind: Montag bis Samstag von 17.30 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 14 Uhr und am Abend von 17.30 Uhr bis 22 Uhr.