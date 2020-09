„Die Gesundheit steht an erster Stelle. Wir wollen niemanden gefährden, vor allem auch nicht die Großeltern, die unbedingt zu einem gelungenen Umzug dazu gehören.“ Das sagt Simon Oekenpöhler, Vorsitzender des Stukenbrocker Karnevalsvereins, Ausrichter des Kinderkarnevals in Stukenbrock. Wie bei den Schützen wird auch das Kinderprinzenpaar Phil Hegemann und Charlotte Barth bis zur Session ein Jahr später, bis zum 11.11.2021, im Amt bleiben.

Der Abschied von Sinnbild des Karnevals dauert für Simon Oekenpöhler, Vorsitzender des Stukenbrocker Karnevalsvereins, wegen der Corona-Pandemie ein Jahr länger. Foto: Monika Schönfeld

Der Vorstand des Stukenbrocker Karnevalsvereins hat sich vergangenes Wochenende bei einem Treffen im Garten von Jörg Kleine­meier unter den gegebenen Abstandsregeln getroffen. Dort wurde beschlossen, die Planung für die Session 2020/21 zurückzufahren. Das bedeutet: Kein Treffen zum Auftakt am 11.11. und kein Umzug am 7. Februar 2021.

Aktion auf Abstand

„Weil uns das aber richtig weh tut, wollen wir den Kindern und Familien trotzdem eine Gemeinschaftsaktion bieten – aber eben auf Abstand“, sagt Simon Oekenpöhler. Denn: „Verkleiden ist etwas Schönes“. So will der Stukenbrocker Karnevalsverein einen kleinen Wettbewerb ausrufen. Kinder können sich in ihrer Verkleidung fotografieren lassen und das Bild an den Verein schicken. Auch ganze Familien können teilnehmen oder auch Schulklassen und Kindergartengruppen, in denen Karneval ja ein Thema sei. „Hauptsache, man sieht, dass sie Spaß haben“, sagt Oekenpöhler. Wie genau dieser Wettbewerb ausgestaltet wird, überlegt sich der Verein noch.

Zeit für Familien

Ein weiteres Angebot soll auch den Familien etwas bieten. „Familienzeit ist die wichtigste Zeit“, sagt Simon Oekenpöhler. Angedacht sei ein kleiner Freizeitparcours, in dem Erwachsene und Kinder ein bisschen Spaß haben. Denkbar seien Stände mit Crêpes, Süßigkeiten und Kinderkarussell, für den Besuch könnten Zwei-Stunden-Tickets vergeben werden, damit es nicht zu voll wird. Der Parcours werde im Zentrum Stukenbrocks aufgebaut, wo genau, müsse mit den Grundstückseigentümern besprochen werden.

In der Entscheidung noch nicht so endgültig wie der Stukenbrocker Karnevalsverein sind die Organisatoren der Weiberfastnacht. „Wir sind im Gespräch mit der Stadtverwaltung und werden Mitte Oktober entscheiden, ob wir etwas zum Karnevalsauftakt machen“, sagt Melanie Müller für das Dreigestirn der Weiberfastnacht, zu dem auch Gaby Hoffmann und Astrid Kobusch gehören.