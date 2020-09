Abil Hasanov (52) und seine Frau Natalya (48) arbeiten für als Reinigungskräfte beim Busunternehmen Wittler Reisen in Schloß Holte-Stukenbrock. Von den 2000 Euro, die sie netto verdienen, müssen sie 1300 Euro „Gebühr“ an die Stadt zahlen, weil sie mit drei Kindern in einem Übergangswohnheim leben – in zwei Zimmern mit Wohnküche und Bad. Im Januar ist ihr Asylantrag abgelehnt worden – Aserbaidschan gilt als sicheres Herkunftsland. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Härtefallersuchen. Dem Paar und einem Sohn droht nun die Abschiebung durch den Kreis Gütersloh.

An Integrationskurs teilgenommen

Abil Hasanov ist Journalist und hat für eine Tageszeitung und fürs Fernsehen gearbeitet. Offenbar aber nicht im Sinne des totalitären Regimes. Er selbst erzählt es nicht, Chefin Anke Voßhans weiß aber, dass er im Gefängnis war. „Den Narben auf dem Rücken nach zu urteilen ist er verprügelt worden.“

Das Ehepaar spricht Deutsch, hat an Integrationskursen teilgenommen. Von seinen fünf Kindern leben zwei erwachsene Töchter in Estland und in Aserbaidschan, eine Tochter (20) macht in Bethel eine Ausbildung zur Sozialassistentin und hat eine Beschäftigungsduldung, der 18-jährige Sohn besucht das Berufskolleg Senne und wird gesondert bewertet. Der 16-jährige Sohn geht zur Gesamtschule und müsste mit seinen Eltern ausreisen. Die Familie ist zum christlichen Glauben konvertiert, in Aserbaidschan dürften deshalb Repressalien drohen. „Diese Familie hat alles gemacht, was der Staat von Migranten verlangt“, sagt Wollschläger. „Was ist das für ein Signal, wenn eine integrierte Familie abgeschoben wird, aber ausländische Arbeitskräfte ohne Deutschkenntnisse ins Land geholt werden?“