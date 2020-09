Rückendeckung vom Arbeitgeber

Anke und Stephan Voßhans, Chefs des Busunternehmens Wittler, unterstützen Abil Hasanov und dessen Frau Natalya, wo es nur geht. Dass der Familie aus Aserbaidschan die Abschiebung droht, können sie gar nicht fassen. „Wir haben uns umgehört. Dietrich Wollschläger aus Hannover ist uns als Anwalt fürs Asylrecht empfohlen worden.“ Der hat den Fall jetzt übernommen.

Seit Februar 2017 in SHS

Seit Februar 2017 ist das Ehepaar aus Aserbaidschan mit dreien seiner fünf Kinder in Schloß Holte-Stukenbrock. Beide Eheleute haben eine vorläufige Arbeitsgenehmigung der Ausländerbehörde erhalten, die inzwischen drei Mal verlängert worden ist. „Wir suchten jemanden, der die Busse von innen reinigt, wenn sie von Touren und Reisen wieder auf den Hof kommen. 15 Leute hat mir das Arbeitsamt vor zwei Jahren geschickt. Alle wollten aber nur den Stempel, dass sie sich vorgestellt haben, nicht aber wirklich arbeiten. Bei Abil war das ganz anders. Er war der einzige, der arbeiten wollte und es auch vernünftig tut. Er ist flexibel und kommt sofort, wenn wir ihn per WhatsApp anfordern.“ Anke Voßhans sagt, dass alle mit Abil Hasanovs Arbeit zufrieden seien, vor allem auch die Busfahrer, die ihr Fahrzeug in Top-Zustand wieder entgegennehmen können. Abil Hasanov arbeitet Vollzeit. „Als wir eine Reinigungskraft für die Aufenthaltsräume gesucht haben, hat seine Frau auf 450-Euro-Basis bei uns angefangen.“

Asylantrag im Januar abgelehnt

Umso weniger verstehen es Anke und Stephan Voßhans, dass dem Ehepaar und einem der drei Kinder, die mit ihnen im Übergangswohnheim an der Heideblümchenstraße leben, die Abschiebung droht. Denn das Verwaltungsgericht Minden hat ihren Asylantrag im Januar abgelehnt. Rechtlich ist das Paar damit grundsätzlich ausreisepflichtig, sagt der Fachanwalt für Asylrecht, Dietrich Wollschläger. Bisher sei die Familie noch geduldet. „Der Kreis Gütersloh will die Abschiebung einleiten, und das macht der Kreis konsequent“, sagt er. Wollschläger will jetzt ein Asylfolgeverfahren anstrengen. „Beide Eheleute sind aufgrund der Situation psychisch krank“, sagt er.

„ Natalya ist schon bei uns auf dem Hof zusammengebrochen. Natalya ist schon bei uns auf dem Hof zusammengebrochen. “ Anke Voßhans

Abil Hasanov hat eine Überweisung des Arztes, sich aber noch nicht untersuchen lassen, weil er lieber arbeiten möchte, um seine Familie zu ernähren. „Natalya ist schon bei uns auf dem Hof zusammengebrochen“, sagt Anke Voßhans. Mit diesem Krankheitsbild und der Tatsache, dass den konvertierten Christen in Aserbaidschan Repressalien drohen, will der Anwalt erneut einen Vorstoß unternehmen. „Die Familie ist gut integriert, hat Sprach- und Integrationskurse gemacht. Das zeigt sich ja auch an den Kindern. Die 20-jährige Tochter macht in Bethel eine Ausbildung zur Sozialassistentin und hat damit eine Beschäftigungsduldung. Das spricht doch schon für die hohe Integrationsbereitschaft. Der 18-jährige Sohn besucht das Berufskolleg Senne. Als 18-Jähriger wird er gesondert beurteilt. Nach vier Jahren als erfolgreicher Schüler könnte er in Deutschland bleiben. Sein 16-jähriger Bruder geht zur Gesamtschule. Er müsste mit seinen Eltern zurück nach Aserbaidschan“, sagt Wollschläger.

Zum christlichen Glauben konvertiert

Die Baptistengemeinde, die ihr Gotteshaus gegenüber dem Wohnheim an der Heideblümchenstraße hat, habe die Familie in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Die ehemals muslimische Familie ist zum christlichen Glauben konvertiert und hat sich taufen lassen. „In Aserbaidschan macht sich strafbar, wer dort eine Bibel verkauft“, befürchtet Dietrich Wollschläger Repressalien und schlimmeres, wenn die Familie zurück muss.

Schaltet sich der Landrat ein?

In einigen Fällen, sagt Wollschläger, schaltet sich der Landrat ein und wirkt darauf ein, dass die Härtefallkommission entscheidet, die Familie weiter zu dulden. „Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ist aber als Abschiebe-Hardliner bekannt und übt auf die Landkreise Druck aus“, sagt Dietrich Wollschläger. Als besonders rigorose Landkreise, die keine Rücksicht auf den Einzelfall nehmen, seien die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und eben auch Gütersloh bekannt. „Besonders empört bin ich, dass man Leute, die alles tun, was der Staat fordert, abgeschoben werden, Integrationsversager und Kriminelle aber bleiben dürfen“, sagt der Anwalt.