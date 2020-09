Sein Lächeln wird die Stadt vermissen

Seinen Frohsinn und seine Spitzbübigkeit hat er sich stets bewahrt. Bekannt war Bernhard Kerstingtombroke im Ort vor allem als Gastwirt der Waldeslust, über Jahrzehnte ein beliebtes Dorfgasthaus in Liemke. Er war froh, dass er seinen Lebensabend gut umsorgt in seinem Eigenheim verbringen konnte, das direkt an seiner ehemaligen Wirkungsstätte lag.

Immer Spaß haben und täglich eine wechselwarme Dusche

Sein Rezept für ein langes und erfülltes Leben: Immer Spaß haben und täglich eine wechselwarme Dusche. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal dieses Alter erreiche. 102 Jahre sollen es aber mindestens werden“, sagte er bestens gelaunt an seinem 100. Geburtstag – und er sollte recht behalten.

Der Liemker Bernhard Kerstingtombroke zog die Menschen mit seinem Charme an: „Wenn ich auf dem Balkon sitze, kommen die Nachbarn immer vorbei und winken mir zu.“ Stets war er bescheiden und zufrieden. Auch die Mitarbeiterinnen der Holter Pflege freuten sich, wenn sie morgens mit einem strahlenden Lächeln empfangen wurden.

Aufgewachsen auf Deppens Hof

Als eines von sechs Kindern war er in Stukenbrock auf dem Deppens Hof am Wolfsweg aufgewachsen. Seine Mutter Katharina verlor er im Kindesalter. Nach dem Schulbesuch fand er Arbeit bei der Firma Mewi Metallwerke. Sein Vater Arnold erwarb in Liemke einen anderen landwirtschaftlichen Betrieb samt Gaststätte.

Waldeslust in den 40er-Jahren übernommen

Im Zweiten Weltkrieg diente Kerstingtombroke in Polen, konnte aber ein Jahr später wieder in seine Heimat zurückkehren, um auf dem Hof des Vaters den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Die Waldeslust übernahm er in den 40er-Jahren. Dort lernte er auch seine spätere Ehefrau Antonie beim Tanzen kennen, die er 1948 heiratete. Zur Gastwirtschaft gehörte auch ein Lebensmittelgeschäft, das seine Gattin führte.

„Als Wirt und Kauffrau waren wir seit der Eheschließung Tag und Nacht zusammen“, erinnerte sich Bernhard Kerstingtombroke an die Zeit. Die Söhne Günter, Dieter und Leo kamen ebenfalls in der Waldeslust zur Welt. Vier Enkelkinder und ein Urenkel komplettierten das Familienglück.

Diamantene Hochzeit 2008

Im Jahr 2008 war es ihm noch vergönnt, mit seiner Antonie Diamantene Hochzeit zu feiern. Sie verstarb zwei Jahre später. Seitdem unterstützt ihn seine Familie noch mehr. „Ich weiß es zu schätzen, was mein Sohn Günter für mich tut. Doch meine Schwiegertochter Monika liebe ich, weil sie so eine gute Köchin ist“, sagte Bernhard Kerstingtombroke einmal.

„Vier Jahrzehnte als Gastwirt haben seinen Humor geprägt. Er erzählte gern Witze, war immer gesellig und aktiv“, so sein Sohn Günter. So hatte er die Lacher schnell auf seiner Seite, als er vor einigen Jahren an dem Caritas-Angebot „Urlaub ohne Koffer“ teilnahm und mit Strohhut, Sonnenbrille und Minikoffer erschien.