Das Deutsche Rote Kreuz betreibt weiter die beiden Wohngruppen mit je acht Bewohnern. Die anderen 40 Wohnungen, in denen eine, seltener zwei Personen leben, werden jetzt in Eigenregie vermietet, berichten Claudia und Andreas Kelle, die im Komplex an der Hauptstraße in Stukenbrock ein eigenes Büro haben. Zum Sommerfest eingeladen haben sie eine kleine Gruppe des Städtischen Blasorchesters, die im Sinnesgarten beliebte Weisen wie „Rosamunde“ oder „Am Brunnen vor dem Tore“ spielten.

Bewohner lauschen von Terrasse aus

Die Bewohner der DRK-Wohngruppen lauschten von der Terrasse aus, die anderen Mieter standen auf den Balkonen und unterhielten sich auch mit ihren Nachbarn. Andreas und Claudia Kelle hatten Salate und gegrillte Würstchen vorbereitet und den Bollerwagen mit Getränken bestückt. So liefen sie von Wohnungstür zu Wohnungstür, so dass alle Abstandsvorschriften eingehalten wurden. Mit den Gewerbetreibenden, die an der Hauptstraße Mieter sind, soll eine kleine Feier nachgeholt werden.