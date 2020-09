Wahlbeteiligung höher als 2014

Wahl in den Kommunen in NRW: Die Flaggen des Landes, des Bundes und Europas sind gehisst. Foto: Monika Schönfeld

Um 12 Uhr muss die erste Schnellmeldung per Telefon ans Rathaus gegeben werden. Im Wahlbezirk 1 haben bereits 177 Bürger gewählt, im Wahlbezirk 156. Die Zahlen für die gesamte Stadt hat Claudia Meise. 2562 Bürger haben mittags in den Wahllokalen gewählt, dazu kommen die Briefwähler. Von 5077 Anträgen sind bereits 4746 zurück gekommen. Mit denen, die im Lokal wählen, sind das 7308 von 21.456 Wahlberechtigten, das entspricht 34,3 Prozent. Um 16 Uhr haben bereits 49,22 Prozent gewählt. Die Wahlbeteiligung von 2014, 50,9 Prozent, werde wohl übertroffen.

„Die Jungwähler brauchen lange in der Wahlkabine. Sie lesen viel, bevor sie ihre Kreuze machen“, hat Christian Hayk beobachtet. Für die älteren Wähler sei es ein feierliches Ritual, das vornehmste Instrument der Demokratie. „Einige sagen, sie finden es schade, dass es keine Wahlparty gibt, bei der die Ergebnisse präsentiert werden. Sie wären gerne gekommen, um den Tag im Rathaus zu beschließen.“ Viele haben gefragt, warum sie die Wahlbenachrichtigung wieder mitnehmen sollen, nachdem sie Bürgermeister, Stadtrat, Landrat und Kreistag gewählt haben. Die, so erfahren sie, brauchen sie für eine Stichwahl in zwei Wochen, sollte Landrat oder Bürgermeister im ersten Anlauf nicht die 50 Prozent schaffen.

Alles zur Kommunalwahl in Ostwestfalen-Lippe finden Sie hier .