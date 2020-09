CDU fällt unter 50 Prozent

Kommunalwahl 2020 Schloß Holte-Stukenbrock 1/23 Foto: Monika Schönfeld und Dirk Heidemann

Denn Hubert Erichlandwehr hat sich auch gegen drei Mitbewerber souverän mit knapp 65 Prozent der Stimmen durchgesetzt. „Wo es schwierige Themen gab, verortet man das beim Bürgermeister. Das ist einmal das Flüchtlingswohnheim in Liemke und die Mehrfamilienhäuser, die dort entstanden sind, und in Stukenbrock-Senne das Gewerbegebiet, gegen das sich einigen Widerstand regt“, sagt Hubert Erichlandwehr. „Wenn man nach 21 Jahren im Amt noch mit mehr als 64 Prozent gewählt wird, hat man nicht alles falsch gemacht.“ Er sagte, dass er weiter für alle Menschen in Schloß Holte-Stukenbrock arbeiten werde. „Die, die mich nicht gewählt haben, werde ich überzeugen, dass sie keinen Fehler gemacht hätten, wenn sie es getan hätten.“

Wahlabend kostet CDU nerven

Die CDU hat der Wahlabend Nerven gekostet und die anderen Parteien, die gebetsmühlenartig das Ziel proklamiert hatten, die absolute Mehrheit der CDU zu brechen, haben gefeiert. 49,7 Prozent steht am Abend auf dem Zettel – allerdings hat der letzte Wahlbezirk den Ausschlag gegeben. Und der ließ auf sich warten. Der Wahlvorstand hat sich offen bar verzählt und musste spät am Abend noch mal von vorne anfangen. „Ich bin etwas angespannt“, sagte CDU-Fraktionschef Lars Pankoke. „Einfacher wäre es, wenn die 50 vorne wäre.“ Allerdings meint er: „Wir haben bei einem Unentschieden immer noch den Bürgermeister.“ Der hat nämlich eine Stimme im Rat und ist damit das Zünglein an der Waage. CDU-Standverbandsvorsitzender Klaus Dirks zieht das Positive aus dem Ergebnis: „Wir haben unsere vier Wahlziele erreicht. Die CDU stellt den Landrat, den Bürgermeister, wir haben jeden Wahlbezirk direkt geholt und stellen die Mehrheit mit der Stimme des Bürgermeisters.“

Kommentar Die Korken knallen, wenn auch gedämpft: Grüne, SPD, CSB und FDP hatten das Ziel, die absolute Mehrheit der CDU zu brechen. Das haben sie geschafft. Oder besser: Der Wähler hat gedacht, dass man in manchen Stadtbezirken der CDU nicht mehr uneingeschränkt zustimmen muss. Und dennoch: Die CDU hat alle Wahlbezirke direkt geholt. Damit hat sie genauso viele Sitze wie die anderen vier Parteien und Wählergemeinschaften zusammen. Die Patt-Situation löst der Bürgermeister auf, der Sitz und Stimme im Rat hat. Hubert Erichlandwehr geht mit seinem schlechtesten Wahlergebnis in seine fünfte Amtszeit. Das ist eine Bewertung, die man relativieren muss. Er hatte noch nie drei Konkurrenten. Und er musste noch nie in die Stichwahl. Aus dem bürgerlichen Lager vermisst er die 966 Stimmen, die FDP-Kandidat Thorsten Baumgart geholt hat (8,46 Prozent). Ein Trauerspiel liefert die SPD, die ihr Wahlergebnis halbiert hat. Sie hat sogar eine Stimme weniger als die CSB bekommen. Der Wähler hat gemerkt, dass die Volkspartei hier keine Themen besetzt. Monika Schönfeld ...

Bündnis 90/Die Grünen zweitstärkste Fraktion

Zweitstärkste Fraktion im Rat wurde Bündnis 90/Die Grünen. Die Partei erreichte mit 20,5 Prozent der Wählerstimmen fast sieben Prozentpunkte mehr als vor sechs Jahren und wird im künftigen Rat sieben (bisher vier) Sitze haben. Philipp Ashton erreichte als Bürgermeisterkandidat 16,7 Prozent der Wählerstimmen. „Ich bin mehr als zufrieden. Das ist ein tolles Ergebnis. Immer mehr Leute merken, dass unsere Themen relevant sind. Mit den zusätzlichen Sitzen können wir den Druck erhöhen. Wir werden uns auch um einen Ausschussvorsitz bemühen.“

SPD stürzt dramatisch ab

Viele hatten es befürchtet. Doch dass der Absturz der SPD so heftig werden würde, überraschte dann doch. „Das ist schon ein Hammer“, sagte eine sichtlich konsternierte Marion Herzog: „Die Bürger haben so entschieden und wir müssen dieses Ergebnis, das vieles aufzeigt, als Chance sehen und etwas daraus machen.“ Nach 19,2 Prozent und den damit verbundenen sechs Ratssitzen 2014 stürzte die Volkspartei nun auf 10,4 Prozent ab und wird im kommenden Rat nur noch mit drei Fraktionsmitgliedern vertreten sein. „Auch wenn es wie eine Floskel klingt: Wir müssen neue Wege gehen und uns erneuern. Ich denke dennoch, dass unser Wahlkampfteam gute Arbeit geleistet hat“, so Marion Herzog, die sich als faire Verliererin zeigte: „Ich gratuliere allen Parteien, die mehr Stimmen holen konnten als vor sechs Jahren.“

CSB legt ordentlich zu

Dazu zählte ohne Zweifel die CSB, die sich von 7,8 auf 10,4 Prozent steigern konnte und ebenfalls drei Sitze im Stadtrat besetzen wird. „Ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil wir mit einem völlig neuen, engagierten Team unser Ergebnis verbessern konnten“, sagte Britta Rusch: „Die Bürger sind offenbar bereit, parteiunabhängige Politik anzunehmen.“ Im Rennen um den Posten des Bürgermeisters belegte Britta Rusch mit 9,95 Prozent den dritten Platz. „Ich hätte mir gewünscht, den Bürgermeister gemeinsam mit den anderen Fraktionen in eine Stichwahl zu bringen. Aber man muss auch anerkennen, dass Hubert Erichlandwehr in Schloß Holte-Stukenbrock sehr beliebt ist“, so Britta Rusch.

Drei Ratssitze für die FDP

Drei Ratssitze hatte auch die FDP angestrebt – und wird sie mit 8,9 Prozent der Stimmen auch bekommen. „Das ist ein super Ergebnis, sehr positiv“, strahlte Thorsten Baumgart, der sich zudem über starke 9,1 Prozent bei der Kreistagswahl freuen durfte – ein sattes Plus von 5,6 Prozent im Vergleich zu 2014. Damit erlangt die FDP mit seinem Spitzenkandidaten Thorsten Baumgart im Kreistag wieder Fraktionsstatus. Dass er von den vier Bürgermeisterkandidaten die wenigsten Stimmen (8,5) erhielt, „damit kann ich gut leben.“ Mit einer Stichwahl hatte Thorsten Baumgart ohnehin nicht gerechnet: „Ich hatte schon die Erwartung, dass Hubert Erichlandwehr gewinnt.“