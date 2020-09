Zwei starke Partner legen wieder los

Den Anfang macht an diesem Dienstag, 15. September, Christian Pfeiffer in Verl. Der ehemalige Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen ist immer präsent, wenn es um Gewaltthemen geht und sollte auch als Gutachter bei den Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche eingesetzt werden. Im Pädagogischen Zentrum Verl stellt Pfeiffer ab 19.30 Uhr sein Buch „Gegen die Gewalt“ vor. Statt 530 Plätzen stehen dort coronabedingt nur 90 zur Verfügung. Karten zum Preis von zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) sind allerdings noch an der Abendkasse erhältlich. „Die Resonanz auf die Veranstaltungen ist bislang verhalten, allerdings konnten wir die Vortragsreihe aufgrund der Coronakrise auch noch gar nicht richtig bewerben“, sagt Josef Lieneke, der die Kreissparkasse Wiedenbrück als „starken Partner“ bezeichnet.

Kreissparkasse Wiedenbrück unterstützt

Seit 2013 unterstützt das Kreditinstitut die Vortragsreihe nicht nur finanziell, sondern stellt in Schloß Holte-Stukenbrock sowie Verl auch Räumlichkeiten zur Verfügung. „Die Zusammenarbeit besteht allerdings schon über diesen Zeitraum hinaus. Die VHS bereitet alles immer exzellent vor“, sagt Werner Twent (57), Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Wiedenbrück.

Nachdem die Protagonisten der Vortragsreihe zuvor in einem Heftchen im Postkartenformat A6 vorgestellt worden waren, gibt es in diesem Jahr ein Faltblatt mit dem wichtigsten Informationen über die Teilnehmer. Bei der Präsentation am Montagmorgen im Gymnastikraum der VHS an der Kirchstraße im Ortsteil Schloß Holte waren neben Werner Twent auch die Kreissparkassen-Vertreter Emilian Klein (Mitglied des Vorstandes), Frank Dreismickenbecker (Geschäftsstellenleiter Verl) und Barbara Gerbig (Geschäftsstellenleiterin Schloß Holte) anwesend.

Carsten Knop startet in SHS

In Schloß Holte-Stukenbrock geht es am Montag, 2. November, mit einem Vortrag von Carsten Knop los. Der Chefredakteur für Digitale Produkte bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wagt unter dem Titel „Big Apple und das Vermächtnis des Steve Jobs“ eine Analyse, warum Apple so erfolgreich ist. Weiter geht es am Montag, 23. November, mit Bartholomäus Grill. Der Afrika-Korrespondent des „Spiegel“ lebt in Kapstadt und kennt die Mentalität des Landes. „Ein spannender Vortrag für jeden, der sich für Afrika interessiert“, ist sich Josef Lieneke sicher. Den Abschluss bildet der Auftritt von Jörg Armbruster am Donnerstag, 14. Januar 2021, der bereits zum dritten Mal zu Gast ist. Der TV-Journalist war viele Jahre Auslandskorrespondent der ARD im Nahen und Mittleren Osten. Sein Vortrag trägt den Titel „Die Erben der Revolution“.

Im benachbarten Verl liest am Donnerstag, 1. Oktober, Ruth Schneeberger aus ihrem Buch „Mama, du bleibst bei mir“. Am Dienstag, 10. November, bietet Prof. Dr. Katja Werheid aus ihrem Ratgeber „Nicht mehr wie immer“ erwachsenen Kindern Ideen und Anregungen für den Umgang mit den älter werdenden Eltern.

„Es macht Spaß, diese Reihe zusammenzustellen. Auch wenn es manchmal keine leichten Themen sind, die wir repräsentieren“, sagt Josef Lieneke, der sich besonders an die Auftritte von Gregor Gysi vor 500 Leuten oder von Hardy Krüger im Jahr 2008 erinnert. Karten im Vorverkauf sind nicht erhältlich, Interessierte müssen sich im Internet unter www.vhs-vhs.de oder telefonisch bei der VHS-Zentrale Schloß Holte-Stukenbrock (05207/91740), beim Bürgerservice Verl (05246/961196) oder im Bürgerbüro Harsewinkel (05247/935200) anmelden.