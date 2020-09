Slalom vor den Wahllokalen

Eines dieser Probleme sorgte dafür, dass das letzte Ergebnis erst sehr spät vorlag – um 22.27 Uhr. Und dieses Ergebnis war wichtig, denn es ging darum, ob die CDU die absolute Mehrheit hält. Sie hat sie verpasst. „Der Druck in einem solchen Wahllokal steigert sich immens. Da ist es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren“, sagt Olaf Junker.

Blumen von Wahlleiter Olaf Junker bekamen die Bürgermeisterkandidaten (von links mit erreichtem Wahlergebnis) Thorsten Baumgart (FDP, 8,46 %), Philipp Ashton (Bündnis 90/Die Grünen, 16,71 %), Britta Rusch (CSB, 9,95 %) und Hubert Erichlandwehr (CDU, 64,88 %). Foto: Monika Schönfeld

Nächstes Mal wird im Rathaus gezählt

Die Probleme beim Auszählen resultierten daraus, dass die Briefwahl ebenfalls nach den 16 Wahlbezirken sortiert in den Wahllokalen ausgezählt werden musste. Während die Stimmzettel, die im Wahllokal in die Urne geworfen wurden, nur einmal gefaltet waren, mussten die Helfer die blauen Briefumschläge öffnen und die Stimmzettel herausholen. Nicht immer haben die Wähler alle vier Stimmzettel abgegeben (für die Wahl zum Landrat, Kreistag, Bürgermeister und Stadtrat), sondern mal nur drei, mal noch weniger. „Das hat offenbar zu Verwirrungen geführt, weil die Zahl der vorhandenen nicht mit der Zahl der möglichen Stimmzettel übereinstimmte“, sagt Junker.

Splitter „Es ist doch schön zu sehen, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat.“ Britta Rusch, Bürgermeisterkandidatin der CSB, die in ihrem Wahlbezirk 6 das beste Ergebnis der Wählergemeinschaft holte: 16,7 Prozent. „Wie soll ich das meiner Frau erklären?“ Hans Knoke, der CDU-Kontrahent von Britta Rusch im Wahlbezirk, ist erstmals unter 50 Prozent gerutscht. „Er tut mir ein bisschen leid, er hat so viel gearbeitet. Er hätte etwas mehr verdient.“ Natascha Erichlandwehr, Ehefrau des Bürgermeisters, über den Herausforderer von der FDP, Thorsten Baumgart. „Ich hab’ so eine Krawatte! Wenn die CDU jetzt doch noch die 50 Prozent schafft, bleiben wir bei zwei Sitzen, obwohl wir so ein gutes Ergebnis erreicht haben.“ Thorsten Baumgart (FDP) „Unser Mann in Liemke.“ Aufbrandender Applaus für Gerhard Blumenthal (FDP), der das beste Ergebnis der FDP beisteuert: 17,6 Prozent. „Ich hab’ getan, was ich konnte.“ Klaus Dirks (CDU), der in Wahlbezirk 7 auf 52 Prozent kam. „Noch mal kriegt Reinhard Tölke keinen Teller.“ Bürgermeister Hubert Erichlandwehr über das Comeback des Grünen. Er hatte Tölke mit dem obligatorischen Geschenk verabschiedet. „Bei einem Unentschieden haben wir noch den Bürgermeister.“ Lars Pankoke (CDU) über den Verlust der absoluten Mehrheit. „Die SPD hat nicht mal zu Kernthemen etwas gesagt.“ Philipp Ashton, Bürgermeisterkandidat der Grünen, darüber, dass die SPD nur noch die viertstärkste Partei von fünf ist. „Ich möchte mich jetzt nicht äußern. Wenn ich es tue, wird es gewaltig.“ Metin Eser, SPD-Spitzenkandidat. ...

In Abstimmung mit der Leiterin des Fachbereichs 1 (Zentrale Dienste), Helga Klein, tendiere er dazu, die Briefwähler einer Kommunalwahl künftig im Rathaus auszählen zu lassen und die Stimmen dann mit dem Ergebnis in den Wahllokalen zu addieren. Einige Kommunen hätten das so gemacht. „Wir werden Kontakt aufnehmen und nach ihren Erfahrungen fragen“, sagt der Wahlleiter. René Hanke, Pressesprecher der Partei „Die Partei“ im Kreisverband Gütersloh, hat sich beschwert, dass es sich um einen Verstoß gegen das Landeswahlgesetz handelt, wenn Aufsteller mit Wahlplakaten unmittelbar vor den Wahllokalen stehen.

Hausmeister entfernen alle Aufsteller

Paragraf 25, Abschnitt 2, besagt: „Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.“ Olaf Junker sagt, dass jemand mit dem gleichen Anliegen am Wahlsonntag ins Rathaus gekommen sei. „Ich habe mir das an mehreren Wahllokalen angeguckt. Tatsächlich war das an einigen Wahllokalen grenzwertig, in Sende an der Elbrachtschule musste man einen Slalom gehen“, sagt Junker. Es gebe zwar keine Bannmeile, ein ministerieller Erlass besagt aber, dass der Zugang zum Wahllokal nicht erschwert werden darf. „Um jeglicher Diskussion vorzubeugen, habe ich alle Hausmeister angerufen und die Aufsteller vor allen Wahllokalen am frühen Nachmittag entfernen lassen“, sagt Junker. „Das habe ich den Fraktionsvorsitzenden mitgeteilt.“ In der Vergangenheit habe es darüber nie eine Diskussion gegeben, allerdings wolle die Stadt auf der sicheren Seite sein. „Thorsten Baumgart von der FDP hat vorgeschlagen, vor der nächsten Wahl eine gemeinsame Linie festzulegen.“ Ein Grund, die Wahl zu beanstanden, sei am Sonntag damit aber nicht gegeben gewesen, sagt Junker.

Erleichtert, dass es keine Stichwahl gibt

Das Team um Olaf Junker und Helga Klein ist erleichtert, dass in Schloß Holte-Stukenbrock keine Stichwahl notwendig ist. „Der ganze Fachbereich ist über Wochen ausschließlich mit der Wahl beschäftigt. Wir sind froh, dass es nicht noch zwei Wochen bis zum Stichwahltermin so weiter geht.“

Die Wahlbeteiligung war mit 54,15 Prozent etwas höher als bei der Kommunalwahl im Jahr 2014. Damals waren es 50,89 Prozent. Der Anteil der Briefwähler ist hoch gewesen, die wegen der Corona-Hygienemaßnahmen lieber kein Wahllokal aufsuchen wollten oder konnten. An den Wahllokalen haben sich zeitweise Schlangen gebildet, weil immer nur vier Wähler gleichzeitig im Raum sein durften. „Ich war überrascht, dass sich die Leute in die Schlange stellen und nicht meckern, dass es so lange dauert.“

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Der Bürgermeister hat verloren – zehn Prozentpunkte!“ Es stimmt, was Matthias Altemeier von Bündnis 90/Die Grünen sagt. Und doch stimmt es nicht. Hubert Erichlandwehr hat zwar sein schlechtestes Ergebnis eingefahren, sofern man bei einem Wahlergebnis von 64,9 Prozent das Wort „schlecht“ überhaupt in den Mund nehmen darf. Aber es ist in Kombination mit dem Verlust der absoluten Mehrheit der CDU das Ergebnis, das ihm am meisten Macht verleiht. Daumen hoch oder Daumen runter – Erichlandwehr hat es beim Patt der Stimmen in der Hand. Vor diesem Hintergrund ein Zitat aus der Wahlnacht: „Ich war nie ein parteiischer Bürgermeister. Das Amt verpflichtet zur Neutralität.“