Karussells drehen sich wieder

Thomas Dorenkamp präsentiert die Öffnungszeiten des Pop-Up-Freizeitparks auf dem Pollhansplatz. Foto: Monika Schönfeld

Thomas Dorenkamp will keine Assoziationen zum von der Stadt abgesagten Pollhansmarkt aufkommen lassen. Der wäre vom 17. bis 19. Oktober am Wochenende inmitten der Herbstferien gewesen, wenn nicht Corona dem Volksfest einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Denn Festzelte wird es beim Pop-Up-Freizeitpark auf dem Pollhans­platz nicht geben, auch keinen Bauernmarkt, keinen Krammarkt, keine Wirtschaftsschau.

Vor zwei Monaten ist Thomas Dorenkamp an die Stadt herangetreten. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr hat den Plan im Ältestenrat besprochen und die Zustimmung erhalten, das 10.000 Quadratmeter große Gelände dem Schausteller kostenfrei zur Verfügung zu stellen. „Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das das Gesundheitsamt des Kreises jetzt genehmigt hat. Wir werden die ersten im Kreis Gütersloh sein, die solch einen Freizeitpark in Corona-Zeiten aufziehen“, sagt Dorenkamp. Wenn alles gut verlaufe, zieht Dorenkamp mit seinem Team weiter: In den Herbstferien hat er auf dem Schulhof des Schulzentrums Verl einen weiteren Freizeitpark geplant.

Große und kleine Fahrgeschäfte

Die Besucher dürfen fünf bis sechs große Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Twister und Breakdance erwarten. Dazu kommen zwei Kinderkarussells. Eins davon ist ein restauriertes Nostalgie-Pferdekarussell, das im Dezember bereits auf dem Weihnachtsmarkt in Schloß Holte zu sehen war. Dazu kommen Stände, an denen es um den Spaß geht: Ball- und Pfeilwerfen oder Entenangeln. Für Getränke ist mit diversen Ständen gesorgt. Die dürfen aber nur an den Tischen verzehrt werden. Der Imbiss, neben Bratwurst, Pommes, Steak auch Churros oder Crêpes, ist „to go“. Den isst man also beim Bummel durch die Gassen.

Das komplette Gelände wird mit Bauzäunen umfriedet. Der Eingang mit einem Wartebereich ist an der Pollstraße. Ungefähr 1000 Menschen dürfen sich zeitgleich auf dem Gelände befinden. Im Eingangsbereich muss jeder ein Datenblatt ausfüllen, wie man es aus Restaurants kennt. Name, Adresse und Uhrzeit werden notiert. Der Eintritt kostet einen Euro pro Person.

Mund-Nasenschutz in Fahrgeschäften

Mund-Nasenschutz ist verpflichtend im Wartebereich und beim Anstellen für Speisen, Getränke und Fahrgeschäfte. Auch während der Fahrt zum Beispiel im Autoscooter ist die Maske vorgeschrieben. Beim Flanieren durch die Gassen könne der Abstand eingehalten werden, der Mund-Nasenschutz muss dort nicht getragen werden. „Wichtig ist, dass die Leute gesund bleiben“, sagt Thomas Dorenkamp. „Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Wir haben vergangenes Jahr Pollhans den Autoscooter abgebaut und seitdem nicht wieder aufbauen können. Auch mein neues Fahrgeschäft hat noch keinen Fahrgast gesehen“, sagt Thomas Dorenkamp. Er habe dieses Jahr noch überhaupt keine Einnahmen gehabt. Die Süßigkeiten-Stände, die in der Stadt stehen, werden von anderen Schaustellerfamilien betrieben.

Die Security sorgt dafür, dass keine Betrunkenen Zutritt bekommen. Es werde darauf geachtet, dass die Anlieger möglichst nicht gestört werden. „Laute Musik und Partys wird es nicht geben.“ Eröffnung ist am Freitag, 25. September, um 14 Uhr.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Pop-Up-Freizeitparks sind vom 25. September bis einschließlich Sonntag, 11. Oktober (erstes Ferienwochenende) jeweils donnerstags bis sonntags. Der Donnerstag ist Familientag. Das bedeutet, dass der Eintritt zu den Fahrgeschäften günstiger ist. Donnerstags ist von 14 bis 21 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet.