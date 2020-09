Der „König der Kinderdisco“ kommt am Sonntag, 20. September, für gleich zwei Shows in die Westernstadt des Safarilands: er tritt um 14 und um 16 Uhr auf. Volker Rosin, bekannt aus „Die Sendung mit der Maus“ und Miterfinder von „KiKa Tanzalarm“, kann auf fast 40 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. In seiner Show wird gesungen, getanzt, gehopst und getrampelt.

Neuester Hit: „Mama Laudaaa“

Dabei ist immer absolutes Mitmachen angesagt. Natürlich hat er auch seinen neuesten Hit „Mama Laudaaa“ im Gepäck. Der Song ist in der Kids-Version der absolute Renner im Programm. Daneben dürfen auch die beliebten Klassiker nicht fehlen. Diese Songs kennen die meisten seiner Zuschauer schon aus der Urlaubs-Mini-Disco. Dort ist Volker Rosin der meistgespielte Kinderliedermacher in Europas Ferienregionen. Im Finale erwartet die Kinder dann „KiKa Tanzalarm“ und „Das alles kann Musik“, der Song der „Volker Rosin Stiftung“ zur Förderung von Musikprojekten, die mit Musik Kindern helfen.