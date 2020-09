Im Waldstadion wird Boule gespielt

Mitte Juni begannen die Vorbereitungen: Auslöffeln, Schotter auftragen, Brechsand verteilen, Ruhen lassen. „Und wieder von vorne“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Tatkräftig und mit schwerem Gerät ausgestattet wurden die Helfer dabei vom Stadionnachbarn Nils Wörmann. Pankoke: „Boule passt wunderbar in unser Sportangebot und begeistert vor allem die etwas älteren Vereinsmitglieder, die eine Alternative zum Fußballspielen suchen.“

Feld in doppelter Größe

Um allen Interessenten genug Möglichkeit zum Spielen zu geben und auf Turniere vorbereitet zu sein, habe man sich entschieden, das Feld in doppelter Größe anzulegen, sagt Pankoke, der zuvor den Erfahrungsaustausch mit den Verantwortlichen des SCW Liemke suchte. Dort sei man diesen Schritt auch gegangen und habe gute Erfahrungen damit gemacht.

Bald auch wieder Beachvolleyball

Jetzt wird also auch Boule im Sender Waldstadion gespielt. „Aber das ist längst nicht alles“, verrät Pankoke. Zur nächsten Saison werde man das beliebte Beachvolleyball-Feld „wieder in Schuss bringen“, im Frühjahr 2021 stehe dann das nächste große Projekt an. „Wir wollen einen Spielplatz bauen und so allen Altersklassen etwas an unserem Sportplatz bieten“, sagt Pankoke.