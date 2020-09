Wahlleiter bleibt entspannt

Olaf Junker Foto: Wahlleiter Olaf Junker wartet „gelassen und entspannt“ ab. „Sachstand ist, dass noch kein schriftlicher Einspruch vorliegt.“ Allerdings habe der Bürger bis einen Monat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse Zeit. Im Lauf der Woche werden die amtlichen Wahlergebnisse veröffentlicht. „Kommt der Einspruch, werde ich die Fakten prüfen und rechtlich bewerten. Ich bin in allen Punkten der Neutralität verpflichtet.“ Seine Einschätzung werde dem neuen Stadtrat (der nimmt seine Arbeit offiziell am 1. November auf) unterbreitet. Ein Wahlprüfungsausschuss wird eingesetzt, der über die Gültigkeit der Wahl urteilt. Danach entscheidet der Stadtrat. „Gegen diesen Ratsbeschluss kann man dann klagen.“ Insgesamt messe er dem Sachverhalt „noch nicht viel Bedeutung bei“, sagt Junker.

Klaus Dirks Foto: Klaus Dirks , CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Kreistagsmitglied, sagt: „Wir haben es genauso gemacht, wie in den Jahren davor auch. Hier ist keine Partei in der Verantwortung, alle haben ihre Aufsteller vor den Wahllokalen gehabt. Ich kann nicht sehen, dass das den Wahlausgang beeinflusst hat.“ Allerdings sei es rechtlich zu prüfen und zu bewerten – „in aller Ruhe“. „Wir leben in einem Rechtsstaat.“ Man müsse sich die Frage stellen, ob der Einspruch sachorientiert sei. „Besser ist es, für die nächste Wahl eine Bannmeile zu definieren und auch festzulegen, wo das Wahllokal überhaupt beginnt, an der Tür des Raumes oder an der Tür des Gebäudes.“ Dirks sagt, er wüsste nicht, was eine Neuwahl bringen sollte. „Ich sehe die Notwendigkeit nicht. Bei allem Respekt vor einer persönlichen Befindlichkeit.“

Thorsten Baumgart Foto: Thorsten Baumgart , FDP-Bürgermeisterkandidat und Fraktionsvorsitzender, sagt, jeder Bürger habe das Recht, Einspruch einzulegen. „Wie das rechtlich zu bewerten ist, kann ich nicht beurteilen. Aber im Gesetz ist das schwammig formuliert, wie nah die Wahlaufsteller stehen dürfen.“ Der Bürger lege den Finger in die Wunde.

„Aber ich hoffe, es kommt nicht zu einer Nachwahl. Das halte ich nicht für verhältnismäßig. Wir haben fünf Monate lang Wahlkampf gemacht. Wenn Wahlplakate vor dem Wahllokal die Wähler dermaßen beeinflussen, hätte ich mir den Wahlkampf sparen können.“ Im Gesetz stehe, dass verboten sei, was entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis habe. „In den betreffenden Wahlbezirken, vor dem die CDU massiv mit vier Plakaten geworben hat, hat die CDU unterdurchschnittlich abgeschnitten“, sagt Baumgart. Er glaubt, der Bürger würde sagen, „Ihr habt sie doch nicht alle“, wenn wegen dieser Sache Neuwahlen nötig werden. „Es wäre schade, wenn die Wahlbeteiligung dann gering wäre.“ Baumgart wünscht sich allerdings für die nächste Wahl eine Bannmeile, innerhalb der keine Wahlwerbung platziert werden dürfe. Er persönlich habe keine Lust gehabt, am Sonntagmorgen noch vor allen Wahllokalen Plakate aufzustellen.

Britta Rusch Foto: Britta Rusch , Bürgermeisterkandidatin der Christlich-Sozialen Bürgergemeinschaft (CSB) und Fraktionsvorsitzende, durfte nicht als Wahlhelfer arbeiten, weil sie selbst Bürgermeister-Kandidatin war. Bei den Wahlen zuvor sei sie im Wahlbezirk 16 (Stukenbrock-Senne) Wahlvorstand gewesen. „Wenn jemand sagt, das sei nie ein Thema gewesen, stimmt das nicht. Ich hatte jedes Mal in den Wahllokalen diese Diskussion. Ich habe gesagt, die Aufsteller dürfen nicht so nah an die Tür, habe sie dann weiter weg gerückt, wenig später standen sie wieder näher dran. Das waren Spielchen wie im Kindergarten“, sagt sie. „Gott sei Dank bin ich nicht Auslöser dieser Diskussion. Denn die CSB hatte gar keine Aufsteller. Eventuell hat ein Kandidat von sich selbst einen Aufsteller dort aufgestellt, wo er antritt.“ Die Vorstellung, dass in den fraglichen beiden Wahlbezirken neu gewählt werden könnte, findet Britta Rusch „beängstigend“. „Jetzt weiß doch jeder, was er wählen muss, um das Ergebnis noch zu beeinflussen. Diese viel größere Wahlbeeinflussung finde ich sehr bedenklich.“ Sie hält die Frage nach den Wahlaufstellern für ein heißes Thema – nicht nur für Schloß Holte-Stukenbrock, sondern auch für alle drumherum und für die Wähler, die sich fragen würden, was ihre Stimme denn wert sei.

Metin Eser Foto: Metin Eser , Spitzenkandidat der SPD, sagt, er habe Respekt vor dem Gesetz. „Es ist passiert. Das sollten wir jetzt ruhen lassen. Eine Neuwahl in den Wahlbezirken kostet Geld und Nerven. Es macht keinen Sinn, dort noch mal wählen zu lassen. Wir haben durch den angekündigten Wahleinspruch gelernt und werden es nächstes Mal besser machen.“

Philipp Ashton Foto: Philipp Ashton , Bürgermeisterkandidat und Sprecher von Bündnis/Die Grünen in der Stadt, will keine Stellungnahme dazu abgeben, solange der Einspruch nicht eingereicht worden ist. „Ich werde erst mal abwarten. Ankündigen kann man viel, was dann tatsächlich passiert, sehen wir dann.“

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Die Ankündigung, Einspruch gegen die Wahl zu erheben, hat ganz schön Wellen geschlagen. Ob der Einspruch kommt, was dann der Wahlprüfungsausschuss und der Rat entscheiden und ob jemand gegen diesen Ratsbeschluss klagt – all das sind noch ungelegte Eier. Ebenso steht in den Sternen, ob es zur Neuwahl in den zur Debatte stehenden Wahlbezirken kommt oder nicht.

Dieser Fall zeigt aber, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass es Leute gibt, die die Augen offen halten und auch bereit sind, auf Dinge hinzuweisen, die abzugleiten drohen. Das ist gut so.

Die Parteien, oder zumindest einige, haben den Bogen am Sonntag überspannt. Sicher war das in bester Absicht und sollte im Überschwang der Begeisterung für eine Wahl vielleicht auch nicht überbewertet werden.

Aber aus diesem Fall und den drastisch vor Augen geführten Konsequenzen sollte man auf jeden Fall seine Lehren ziehen. Klare Anweisungen müssen her, mit der Angabe von Metern, die ein Wahlaufsteller entfernt vom Wahllokal zu stehen hat. Besser noch ein Verbot von Wahlwerbung am Wahllokal. Am Straßenrand hängt ja schon genug.

Was nicht passieren darf, ist, dass man den Einspruch damit abtut, da wolle sich einer profilieren oder suche ein Thema für seine Doktorarbeit. Das hat er schon – und das, was hier gerade passiert, hat das Potenzial für einen Präzedenzfall. ­