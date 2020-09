Zum Anleitern und Abseilen

Der Übungsturm habe im ersten Architektenentwurf für das Feuerwehrgerätehaus gestanden, berichtet Egon Henkenjohann. Das sei aber noch vor seiner Zeit als Leiter des Fachbereichs Bürgerservice und Ordnung in der Stadtverwaltung gewesen. Aus Kostengründen sei der Turm aus den Plänen verschwunden.

Übungsturm taucht 2016 wieder im Haushalt auf

Im Haushaltsplan für 2016 taucht der Übungsturm wieder auf. Eine Platzhaltersumme von 90.000 Euro steht im Plan. Ein Turm aus Beton, aufgebaut wie ein schmales Hochhaus, wäre verrauchbar beziehungsweise vernebelbar gewesen, es waren einzelne Fensteröffnungen geplant. 200.000 Euro waren dem Stadtrat aber zu teuer, das Vorhaben wurde aufgeschoben. „Irgendwann hat sich die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr mit Claus Oberteicher und Stellvertreter Bruno Wulf selbst auf den Weg gemacht. Sie haben Angebote bei Metallbauern eingeholt. Die Stadt hat dann eine Ausschreibung gemacht, bei der ein Metallbauer aus Hövelhof den Auftrag erhalten hat“, sagt Henkenjohann. Der Turm besteht jetzt aus einem Metallgerüst, das noch mit Holz verschalt wird. Das Metallgerüst ist seit Beginn des Jahres fertig.

51 Betonpfähle stabilisieren Feuerwehrgerätehaus

Für die Bauarbeiten zeichnet Werner Thorwesten verantwortlich, Leiter des Fachbereichs Wirtschaft und Stadtentwicklung. „Wir mussten den Untergrund untersuchen, ob der ein Fundament und den Turm trägt“, sagt Thorwesten. Beim Bau des Feuerwehrgerätehauses mussten 51 Betonpfähle den morastigen Untergrund am Ölbach stabilisieren. Im Jahr 2009 waren 130 Kubikmeter Beton in den Pfählen neun bis vierzehn Meter tief in den Boden gelassen worden, damit das Gebäude getragen wird. Und ein schiefer Turm von Schloß Holte sollte ausgeschlossen werden. „Wir haben den Baugrund untersuchen lassen und brauchten keine weitere Pfahlgründung“, sagt Thorwesten. Der Turm werde 13,9 Meter hoch und koste insgesamt 140.000 Euro.

„ Klettern Sie mal eine dreiteilige Steckleiter hoch. Die wackelt wie verrückt. Das mus man üben. Klettern Sie mal eine dreiteilige Steckleiter hoch. Die wackelt wie verrückt. Das mus man üben. “ Egon Henkenjohann

Ein solcher Übungsturm gehöre nicht zum Standard eines Feuerwehrgerätehauses, sagt Egon Henkenjohann. Der Neubau der Feuerwehr in Gütersloh besitze einen. Ansonsten habe der Schlauchtrocknungsturm in der Feuerwehrschule St. Vit zur Verfügung gestanden. Allerdings sei es an einem Übungsabend kaum zu leisten, mit Feuerwehrwagen nach St. Vit zu fahren, dort zu üben und wieder zurückzufahren. Und trainieren muss man in der Höhe. „Klettern Sie mal eine dreiteilige Steckleiter hoch. Die wackelt wie verrückt. Das mus man üben.“

Playmobil-Modell vom Bürgermeister

Die Verzögerungen bei Bau und Planung hat selbst den Bürgermeister nicht kalt gelassen. Anfang 2019 hatte die Feuerwehr Angebote bei Metallbauern eingeholt. Zur Jahreshauptversammlung des Löschzugs Schloß Holte erschien Hubert Erichlandwehr mit einem Gastgeschenk – einem Übungsturm mit Feuerwehrmann und brennendem Busch als Playmobil-Modell. Das steht heute noch im Gemeinschaftsraum.

Obwohl der Übungsturm auf dem Gelände des Gerätehauses in Schloß Holte steht, werden natürlich auch die Männer und Frauen des Löschzuges Stukenbrock dort üben.