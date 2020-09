Martinsumzüge sind abgesagt

So auch für den Spielmannszug der St.-Johannes-Schützenbruderschaft Stukenbrock , der vor drei Wochen die Instrumente erstmals wieder in die Hände genommen hat, um gemeinsam zu musizieren. Dabei legen die Musikerinnen und Musiker an jedem Donnerstag ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des eigenen Hygienekonzeptes. Tambourmajor Norbert Greinert hat extra für die Probenarbeit einen Desinfektionsspender für die Hände besorgt.

Probenraum gegen große Schützenhalle eingetauscht

Der eigene Probenraum wurde gegen die große Schützenhalle eingetauscht und die Musikerinnen und Musiker messen mit einem Zollstock die Abstände zwischen den einzelnen Plätzen aus, bevor das Gemeinschaftsspiel beginnt. „Es ist schon ein komisches Gefühl, die ganze Zeit auf Abstand zu sitzen, aber im Interesse der Gesundheit aller Aktiven unbedingt notwendig“, sagt Flötist Nils Hegselmann. Der Stimmung im Orchester tut das aber keinen Abbruch. Denn alle sind wieder froh, ihrem Hobby nachgehen zu können, für das sie in Nicht-Corona-Zeiten zahlreiche Stunden für Proben und Aufritte verwenden. Letzteres allerdings wohl nicht mehr in diesem Jahr. Die bevorstehenden Martinsumzüge, die der Spielmannszug seit Jahren begleitet, wurden bereits abgesagt.

Norbert Greinert guckt aber trotzdem optimistisch in die Zukunft und hofft, dass weitere Flötisten und Trommler den Weg zu den Proben finden – gerne auch die, die eines dieser Instrumente erst noch erlernen müssen. „Die Nachwuchsgewinnung ist in den nächsten Wochen und Monaten unser großes Ziel. Denn es gilt, zur neuen Saison und in den Folgejahren wieder mehr Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene für die Musik zu begeistern“, so Norbert Greinert.

Interessenten können sich jederzeit an den Tambourmajor und musikalischen Leiter Norbert Greinert wenden (Telefon 05207/6224) oder einfach am Donnerstagabend in der Schützenhalle vorbeischauen.