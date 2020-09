Post-Team holt sich den Sieg

Hochstimmung herrscht bei der 13. Auflage des Pokalwettbewerbs bis in den Abend hinein. Die Sieger-Mannschaft rund um den „Gasthof Zur Post“ Stukenbrock konnte bereits 2015 und 2016 den Sieg für sich verbuchen. Damit zieht das „Post-Team“ gleichauf mit dem bisherigen Rekordsieger „Andreas Erben“, der sich bislang ebenfalls drei Titel holen konnte. Vier hoch motivierte Teams kämpfen beim Endspiel auf den Sandbahnen um die begehrte Trophäe. Insgesamt waren seit Juni 13 Mannschaften mit je sechs Spielern angetreten. „Wir freuen uns sehr, dass diesmal auch vier Damen im Finale mitspielen“, freut sich Spielleiter Klaus Seelbach mit Blick auf das Gäste-Team „Als OB“ der Fleischerei Brock.

In kritischen Fällen wird das Maßband gezückt

Derweil feuern die Spieler ihre Teamkameraden an oder quittieren so manchen Fehlwurf auf die kleine Kugel, „das Schweinchen“. Gelingt es einem Spieler, eine Kugel des Gegners aus dem Feld zu schießen, löst dies einen Freudentaumel aus. Trotz seines guten Augenmaßes zückt Egon Henkenjohann in kritischen Fällen zuweilen das Maßband.

Der Wettbewerb geht in diesem Jahr mit dem 15-jährigen Bestehen der Boccia-Abteilung einher. Im Jahr 2005 wurden die Bahnen eingeweiht. Im Jahr 2008 wurde der erste Boccia Pokal-Wettbewerb ausgetragen. „In der Sportart waren wir seinerzeit Vorreiter in der Region“, fügt Klaus Seelbach nicht ohne Stolz hinzu. „Ziel des Turniers ist es, die Gemeinschaft und die Kommunikation zwischen den Spielern der vielen Abteilungen beim FC Stukenbrock zu fördern“, sagt Dietmar Gebauer, Mitbegründer der Boccia-Abteilung.

Abteilung hat 71 Mitglieder

Neben geselligen Aktivitäten wie Boßeln, Wandern, Radfahren, nimmt auch die Freudschaft mit dem südtiroler Partnerverein SV Naturns einen hohen Stellenwert ein. Der Boccia-Abteilung gehören derzeit 71 Mitglieder an.