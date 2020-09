Entlastung für Helfer in der Nachbarschaft

Teilnehmer erhalten Zertifikate – Kurs vermittelt Wissen in Theorie und Praxis

Schloß Holte-Stukenbrock (um). 16 Frauen und Männer haben sich in einem Wochenendkurs zu Nachbarschaftshelfern für pflegebedürftige Menschen ausbilden lassen. Am Samstag erhielten sie zum Abschluss im Rathaus ihre Zertifikate nebst einem herzlichen Dankeschön von den Organisatoren. Den ersten Kurs dieser Art hat die Stadt Schloß Holte in Zusammenarbeit mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Ostwestfalen-Lippe organisiert.