„Pro Arbeit“ im Buschkrug

„Pro Arbeit“ ist ein zertifizierter Bildungsträger, der sich insbesondere um die berufliche und soziale Integration bemüht. Neben einem Second-Hand-Verkauf bilden die pädagogischen Angebote zur Berufsvorbereitung und Berufsorientierung die inhaltlichen Säulen des Konzepts. Klaus Brandner, Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins, wird das Konzept in der Sitzung vorstellen.

Stadtverwaltung sieht positive Aspekte

Aus Sicht der Stadtverwaltung habe die Ansiedlung des Vereins Pro Arbeit positive Aspekte. Pro Arbeit würde beim Warenkaufhaus wieder eine Lücke schließen, die sich durch den Weggang der ASH (Arbeitslosenselbsthilfe Gütersloh) ergeben hat. Durch die sozial-pädagogischen Angebote der Pro Arbeit erfahren insbesondere die sozial schwachen Mitglieder direkt vor Ort praktische Hilfestellung zur Integration auf dem Arbeitsmarkt. Das soziale Netzwerk der gemeinnützigen Träger in Schloß Holte-Stukenbrock könnte so unterstützt und die Trägervielfalt werden, so dass Kooperation, Austausch und Ergänzung der sozialen Angebote unter den Trägern erleichtert werden.

Sanierungskosten in Höhe von 189.000 Euro

Als Eigentümer des Objektes habe die Stadt die notwendigen Sanierungskosten zu tragen. Diese liegen nach Begehung und Berechnung der Fachplaner bei etwa 189.000 Euro. Größter Einzelposten sind die Elektroinstallationen und die Heizungs- und Sanitärinstallationen. Pro Arbeit wäre bereit und in der Lage, Teile der Umbaumaßnahmen personell zu unterstützen, so dass sich die Investitionen auf 150.000 Euro verringern. Laufende Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes (Erdgeschoss) wären von Pro Arbeit zu tragen. Auf eine Miete würde verzichtet.

Die beabsichtigte Kooperation mit der Pro Arbeit sei langfristig angelegt. Perspektivisch können auch die Apartments im Obergeschoss mit in die längerfristigen Betrachtungen des Standortkonzeptes einbezogen werden.

Buschkrug–Gebäude 2016 erworben

Die Stadt hat das Buschkrug–Gebäude 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise erworben. Im Obergeschoss wurden sechs Apartments für die von der Stadt unterzubringenden Flüchtlinge geschaffen oder hergerichtet. Das Erdgeschoss, in dem zuvor eine Gastwirtschaft betrieben wurde, wurde bislang nicht genutzt. Sämtliches Mobiliar wurde entfernt.

Der zwischenzeitliche Gedanke einer Unterbringung der Flüchtlingshilfe St. Johannes Baptist im Erdgeschoss wurde nicht weiter verfolgt. Die Flüchtlingshilfe möchte in ihrem jetzigen Standort an der Alten Spellerstraße bleiben, da sie dort ideale Möglichkeiten in der Beschulung der Flüchtlinge sieht. Zudem ist das Gebäude sehr zentral zwischen den beiden Stadtteilen Schloß Holte und Stukenbrock verortet.

Weitere Nutzergruppen im Erdgeschoss

Außerdem sollten nach den im November 2019 im Fachausschuss vorgestellten Nutzungsvarianten weitere Nutzergruppen bestimmte Bereiche im Erdgeschoss mitnutzen, was einen nicht unerheblichen Abstimmungsaufwand für alle Beteiligten zur Folge gehabt hätte. Während die Verwaltung mit dem Eigentümer der Immobilie an der Alten Speller Straße über die Fortsetzung des Mietvertrages der Flüchtlingshilfe über den 31. Dezember 2020 hinaus verhandelt, hat sich für den Buschkrug diese neue Nutzungsoption durch „Pro Arbeit“ ergeben.