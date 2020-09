Schloß Holte-Stukenbrock (WB/dh). In der Einsatzzentrale der Reisevereinigung Schloß Holte an der Kattenheide ging es am vergangenen Samstag hoch her. Denn beim Saison-Abschlussfest 2020 gab es einiges zu feiern. Ein besonderer Willkommensgruß ging an die Taubenfreunde aus der Nachbarschaft mit ihrem Chef Rudi Hassenewert an der Spitze.

Von Westfalen-Blatt