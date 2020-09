„Eigentlich sollte es ein großes Fest geben. Daraus wird nun leider nichts.“ Doch er ist zuversichtlich, dass die Feier nachgeholt werden kann, wenn die Corona-Pandemie beendet ist.

Von den Eltern übernommen

Getreu dem Motto „Zufriedene Gäste sind das Beste“ sorgte Bruno Dreisewerd jahrzehntelang mit Leidenschaft dafür, dass es allen gut ging. Das Gasthaus Dreisewerd am Hellweg in Sende hat der Jubilar 1968 von seinen Eltern übernommen. Sein Vater Carl und seine Mutter Elisabeth hatten das Haus 1950 gebaut und zu einem Gasthaus mit Lebensmittelgeschäft erweitert.

Der gelernte Kaufmann erkannte in dem Gastgewerbe gute Entfaltungsmöglichkeiten. Wenn es große Feste gab, meisterte er die Bewirtschaftung mit zuverlässigem Organisationstalent. Seinen Gästen war er stets ein aufmerksamer Zuhörer. „Jeder wollte wissen, was es Neues gab. Wir haben viel erlebt und hatten immer Spaß. Alle wurde gleich behandelt“, sagt er im Rückblick.

Seine Ehefrau Ingrid, die ebenfalls aus einer Wirte-Familie stammt, heiratete er 1967. Drei Töchter kamen zur Welt. Gemeinsam führten die Eheleute das Lokal bis 1995.

Treffpunkt für Stammgäste

Bruno Dreisewerd blickt zufrieden auf die arbeitsreiche Zeit zurück. Die Gaststätte war Treffpunkt für Stammgäste und auch Versammlungsort für Vereine. Der Jubilar erinnert sich gern an die Fußballer des SW Sende, die nach den Spielen einkehrten, oder an die Skatfreunde, die bis in den Morgen hinein spielten. Und das obwohl die Eheleute selbst nach langen Nächten frühmorgens im Laden schon wieder auf den Beinen stehen mussten.

„Handwerker haben hier schon mal Geschäfte gemacht. Da es noch keine Handys gab, wurde viel über unser Telefon abgewickelt.“ In aller Frühe habe er sogar einmal einen Anruf von einem Gast bekommen, der lebende Puten bei ihm bestellen wollte, erzählt der Wirt lachend eine von vielen Anekdoten.

Der Jubilar freut sich jetzt im Ruhestand auf Urlaube mit seiner Familie. Er unternimmt gern Radtouren und in seinem Garten wird die Arbeit für ihn zum Vergnügen. Zu den Gratulanten gehören fünf Enkelkinder.