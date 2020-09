Mobil auf dem Dreirad

„ Ich werde es langsam angehen lassen und jeden Tag ein Stückchen weiter fahren. Ich werde es langsam angehen lassen und jeden Tag ein Stückchen weiter fahren. “ Sylvia Auster Hagemann

Sylvia Auster Hagemann hat vom Verein „Fortuna SHS – sehen, helfen, spenden“ leihweise ein Damen-Dreirad bekommen. Vom Vereinsvorstand der Bürgerstiftung haben Wilhelm Gunkel und Natascha Erichlandwehr das Dreirad an die 51-Jährige überreicht. „Ich werde es langsam angehen lassen und jeden Tag ein Stückchen weiter fahren. Heute werde ich mit meinem Sohn schon mal eine kleine Fahrradtour machen.“ Der sei kleinwüchsig und auf die ihre Unterstützung angewiesen.

Sylvia Auster Hagemann hat seit ihrer Kindheit einen Klumpfuß und bereits 30 Operationen hinter sich. Bei der Geburt ihres jüngsten Sohnes haben die Ärzte die Rückenmarkspritze falsch gesetzt, so dass sie zwei Jahre lang im Rollstuhl verbrachte. Die Mutter dreier Kinder (26, 22 und 13), gelernte Schneiderin, ließ sich aber nie unterkriegen. Als Schneiderin konnte sie zwar nicht arbeiten, sie hat aber zehn Jahre bei einem örtlichen Discounter gearbeitet und den Personenbeförderungsschein gemacht, im Bulli behinderte Kinder zur Schule gefahren, später dann auch „ältere Herrschaften“ kutschiert, die nicht mehr so mobil waren. Vor dreieinhalb Jahren bekam sie starke Arthrose im Knie, in der Schulter und im Rücken. Seitdem lebt sie von Arbeitslosengeld II.

Auf Hilfe angewiesen

„Ich komme nur mit Hilfe aus dem Haus“, sagt sie. Wenn sie ihre Tochter besuchen will, die einige hundert Meter weiter wohnt, müsse sie sich am Zaun festhalten. Ein normales Fahrrad kann sie nicht fahren, dafür fehlt ihr das Gleichgewicht.

Sie hat zwar einen Rollator, benutzt den aber nur im Notfall. „Viele sehen mich an und sagen, ich solle mich nicht so anstellen.“ Bei ihrer Krankenkasse hat sie zweimal ein Dreirad beantragt, zweimal sei das abgelehnt worden mit dem Hinweis, sie könne zeitweise arbeiten und für ein Dreirad sparen. Aus diesem Grund hat sie auch keinen Schwerbehinderten-Ausweis.

„Ich habe auf Ebay-Kleinanzeigen geguckt. Unter 300 bis 400 Euro ist solch ein Rad nicht zu haben.“ Geld, das sie nicht hat. Nach Abzüge aller Verpflichtungen bleiben ihr im Monat 300 Euro zum Leben.

„Vor lauter Verzweiflung habe ich mich an Bürgermeister Hubert Erichlandwehr gewandt. Dass er sich für mich beim Verein Fortuna SHS stark gemacht hat, rechne ich ihm hoch an.“

Wilhelm Gunkel und Natascha Erichlandwehr haben den Fall im Vorstand beraten und sind überein gekommen, dass Hilfe hier gut angelegt ist. Bei Ebay haben sie ein gebrauchtes Damen-Dreirad mit tiefem Einstieg und Sieben-Gang-Schaltung gefunden, für 600 Euro gekauft und in Köln abgeholt. Es hat einen „Kofferraum“ für Einkäufe. „Von Mitgliedern, die auch beim Verein Glückstour für schwerstkranke Kinder Mitglied sind, haben wir das Dreirad begutachten lassen. Die Fahrradprofis wissen auch, wie man Fahrräder an Bedürftige weitergibt“, sagt Wilhelm Gunkel. Per Vertrag kann Sylvia Auster Hagemann das Dreirad leihweise so lange nutzen, wie sie es braucht. Ihre Mutter, erzählt Sylvia Auster Hagemann, habe bereits einen Regenschutz gekauft, damit das Rad auch bei schlechtem Wetter draußen keinen Schaden nimmt.

„ Aufgrund von Corona können wir unserer großes Projekt zurzeit nicht verwirklichen. Aufgrund von Corona können wir unserer großes Projekt zurzeit nicht verwirklichen. “ Wilhelm Gunkel

Der Verein Fortuna SHS besteht seit anderthalb Jahren . Nach der Unterstützung bedürftiger Familien über den Caritas-Warenkorb ist das Dreirad für Sylvia Auster Hagemann das zweite Projekt. „Aufgrund von Corona können wir unserer großes Projekt zurzeit nicht verwirklichen. Wir würden gerne einer jungen behinderten Frau aus dem Betreuten Wohnen am Landerbach ermöglichen, eine Stelle in der AWO-Kita am Habichtweg anzutreten. Wir könnten die Kosten für begleitende Hilfen übernehmen.“