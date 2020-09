Schriftlicher Einspruch gegen Wahl liegt vor

Beschwerdeführer ist Henrik Eibenstein, Diplom-Jurist und Doktorand am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Würzburg. Dem Schloß Holte-Stukenbrocker, der in dieser Stadt wahlberechtigt ist, waren die Wahlplakate auf Aufstellern aufgestoßen, die am Wahlsonntag vor dem Eingang des Rathauses platziert waren – und zwar aus Sicht des Beschwerdeführers dermaßen nah am Eingang, dass das gegen das Landeswahlgesetz verstoßen habe. Das legt fest, dass unmittelbar vor dem Zugang zum Wahllokal keinerlei Beeinflussung durch Wort, Bild, Schrift oder Umfragen stattfinden darf.

Warten auf weitere Einsprüche

Innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der amtlichen Endergebnisse im Amtsblatt – geschehen ist dies am Freitag mit Gültigkeit ab Samstag, 19. September – haben Wahlberechtigte die Möglichkeit, gegen die Kommunalwahl Einspruch zu erheben. Bis 18. Oktober haben die Bürger also noch die Möglichkeit dazu. „Wir warten diese Frist ab und sammeln weitere noch mögliche Einsprüche“, sagt Olaf Junker.

Landratswahl nicht betroffen

Nachdem er die vollständige Begründung gelesen hatte, war klar, dass der Beschwerdeführer gegen drei Wahlen (Rats-, Bürgermeister- und Kreistagswahl) Einspruch erhebe – nicht allerdings gegen die Landratswahl. „Dennoch muss sich jetzt auch der Kreiswahlleiter damit beschäftigen“, sagt Junker. Eindeutig ist, dass sich der Einspruch bisher allein gegen die Wahl in den Wahlbezirken 9 und 14 richte, die das Wahllokal im Rathaus hatten.

„ Transparenz ist das höchste Gebot. Transparenz ist das höchste Gebot. “ Olaf Junker

Fest steht mit diesem erfolgten Einspruch, dass Olaf Junker nach Ablauf der einmonatigen Frist den Wahlprüfungsausschuss einberufen wird. Der tagt öffentlich. „Transparenz ist das höchste Gebot“, betont Olaf Junker. Die Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses werden alle Einwände prüfen und dann eine Empfehlung an den Rat formulieren. Die Empfehlung bildet die Grundlage eines Ratsbeschlusses. Gegen diesen Beschluss kann der Beschwerdeführer dann weiter vorgehen und vor das Verwaltungsgericht Minden ziehen.

Je nach Sachlage müsse eventuell auch der Kreis Gütersloh einen Wahlprüfungsausschuss einsetzen, sagt Junker, weil ja auch in den betroffenen beiden Wahlbezirken über die Zusammensetzung des Kreistages mit entschieden worden ist.