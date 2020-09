Aufgeteilt in Gruppen arbeiten zwölf Mädchen und Jungen an den Arbeitstischen. Emsig wird Obst und Gemüse geschnibbelt, gerieben und püriert. Giesela Hörster hat wahrhaft märchenhafte Rezepte erarbeitet. Der Duft von Kurkuma versprüht einen Hauch von Tausend und einer Nacht. Es zischt und brodelt in Töpfen und Pfannen.

Leibgericht des Grafen Johann III.

Mit roten Wangen stehen Zoey, Jana und Finja am Herd und braten Kartoffellküchlein in heißen Pfannen goldbraun an. Edel sieht die Speise aus, die laut Senne-Köchin Giesela Hörster einst Leibgericht des Grafen Johann III. war, der das Holter Schloss wieder aufbauen ließ. „Die sind echt lecker, aber wir haben sie wohl etwas zu dunkel gebraten“, meint Zoey (10), als sie von den knusprigen Küchlein kostet.

„Unter der Maske kommt man ganz schön ins Schwitzen“, sagt ihre Mitstreiterin Jana (12), die später gern als Hobbyköchin den Profis die Stirn bieten möchte. „Das macht ihr richtig gut“, lobt Hobbykoch Werner Sundermann die Gruppe. Er hilft bei der Betreuung der Nachwuchsköche. Wacker schlagen sich auch Ben und Tjark (beide 11), die passend zum mittelalterlichen Ambiente „Fledermaus-Schaus“ als Dessert kredenzen. Zwei Kilo Äpfel haben die Jungs zu einem feinen Kompott verarbeitet.

Hühnerfleisch für die „Sternschnuppen-Suppe“

„Der Hexenschmarrn ist fertig“, schallt es währenddessen durch die Küche. Dann wird das fluffige Gebäck aus dem Ofen geholt und von Tabea (8) in Butter weiter gebraten. Für die „Sternschnuppen-Suppe“ schneidet Maximiliana Hühnerfleisch in kleine Würfel. „Ich habe neue Techniken gelernt, das war besonders interessant“, sagt die 11-Jährige. Sie schwingt bereits zum fünften Mal den Kochlöffel im Jugendcafé.

„Alle Kinder sind mit Begeisterung dabei“, freut sich Giesela Hörster, als ausgiebig geschlemmt wird. Zum süßen Abschluss liest die Köchin noch eine selbst geschriebene Geschichte vor. Schauplatz ist das Holter Schloss. Aus Angst vor Plünderungen hatte Graf Johann dort einst einen Schatz vergraben. Gelegenheit, die verschwundene Schatzkiste zu suchen, gibt es am Sonntag, 11. Oktober. Dann begibt sich die Senneköchin und Kräuterhexe Giesela Hörster, dieses Mal dann als Stadtführerin, mit den Kindern gemeinsam auf die Suche nach dem Schatz des Grafen Johann.