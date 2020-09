Orlov-Biografie soll übersetzt werden

Ein handgeschnitzter Holzteller stammt aus dem Nachlass von Antonia Esser, geborene Brink, die bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs im Stalag-Büro gearbeitet hat. Ihre in Köln wohnende Tochter Claudia hat Günter Potthoff das Exponat übergeben. „Tortenteller, Kinderspielzeug und Gemälde haben wir. Aber so etwas noch nicht“, freute sich Oliver Nickel über das gut erhaltene Stück, dass womöglich einmal Platz im Besucherzentrum der neu geplanten Gedenkstätte finden könnte.

Schmuck im Strohkörbchen

Schwieriger dürfte es da schon für das Strohkästchen werden (Nickel: „Davon gibt es bereits einen großen Bestand“), das Agnes Brinkmann, geborene Lüke, aus Schloß Holte zur Verfügung stellt. Die 83-Jährige erinnert sich an das Kolonialwarengeschäft, das ihre Familie einst an der Kaunitzer Straße betrieb. Immer an den Wochenenden wurde aus dem Außenlager an der Holter Hütte ein russischer Kriegsgefangener geholt, der im Laden oder bei der Landwirtschaft half. „Sie hat mir berichtet, dass er zu Hause beim Essen immer mit am Tisch saß“, so Günter Potthoff. Das Strohkörbchen diente offenbar zur Aufbewahrung von Schmuck, während der handgeschnitzte Holzteller wohl eher dekorative Zwecke erfüllte.

Oliver Nickel wünscht sich, dass noch mehr Leute auf den Förderverein zukommen. „Viele wollen sich von ihren Stücken nicht trennen, weil sie daran hängen. Aber durch falsche Lagerung ist auch schon einiges kaputt gegangen. Zudem wollen wir die Exponate oftmals gar nicht besitzen, sondern vor allem sehen und bewahren sowie gegebenenfalls auch restaurieren. Das ist der Schwerpunkt unserer Arbeit“, sagt der Geschäftsführer. Meist würden mit den Eigentümern Verträge gemacht, durch die die Stücke für einen Zeitraum von zehn oder 15 Jahren zur Verfügung gestellt werden.

Kostenvoranschläge für Orlov-Übersetzung

Einen weiteren „Schatz“ hält Günter Potthoff am Freitag ebenfalls noch in seinen Händen. Dimitrij Orlov, 2010 verstorben und mit damals 102 Jahren ältester Überlebender des Stalag 326, hat seine Biografie verfasst. Eine Journalistin hat seine Erinnerungen auf 330 DIN-A4-Seiten in Druckbuchstaben festgehalten – in kyrillischer Schrift. „Einzigartig“ sagt Oliver Nickel über dieses Werk, das möglichst ins Deutsche übersetzt werden soll. „Damit müssten wir ein professionelles Büro beauftragen, die lassen sich jedoch pro Zeile bezahlen. Daher werden wir erst einmal Kostenvoranschläge einholen. Zudem muss geklärt werden, bei wem die Rechte liegen. Das ist ein sehr komplexes Thema“, so Nickel.

Sollte die Biografie anschließend noch mit entsprechender Kommentierung und passenden Fotos veröffentlicht werden, käme eine Summe „im mittleren fünfstelligen Bereich“ zusammen. Dimitrij Orlov und dessen Frau Margerita waren einst einer Einladung des Arbeitskreises „Blumen für Stukenbrock“ gefolgt. Bei der Suche nach einer Unterkunft bot sich Günter Potthoff an – daraus entstand eine Freundschaft zu den Orlovs.