„Der Horror einer jeden Frau“

Dennoch wird er für einige Zeit ins Gefängnis müssen. Im Verfahren vor der 2. Strafkammer am Bielefelder Landgericht unter Leitung des Vorsitzenden Richters Carsten Wahlmann wurde er zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Vertreterinnen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten übereinstimmend drei Jahre und zehn Monate gefordert, der Verteidiger hielt drei Jahre für ausreichend.

Fahrt zu einer abgelegenen Stelle am Golfplatz

In der Nacht auf den 28. Juni 2020 war die 25-Jährige als Anhalterin unterwegs. Der vorbeikommende Angeklagte lehnte zunächst mangels Ortkenntnissen ab, sie zum Bahnhof Schloß Holte zu bringen und setzte seinen Weg fort. Wenig später kehrte er dennoch zurück und bot der Geschädigten die Mitnahme in seinem Firmenfahrzeug an, einem Mercedes-Kastenwagen. Anstatt die korrekte Route einzuschlagen, fuhr er mit der Frau zu einer abgelegenen Stelle am Golfplatz in Schloß Holte-Stukenbrock. Mit den Worten: „Wenn wir den Bahnhof schon nicht finden, können wir auch etwas Sex haben“, zerrte er die sich heftig wehrende und laut um Hilfe rufende 25-Jährige aus dem Auto und versuchte, sie im Straßengraben zu vergewaltigen.

Zeugin „ohne Handy und Schuhe“ zum Tatort

Die in der Nähe wohnende Zeugin wurde nach eigenen Angaben frühmorgens zwischen drei und vier Uhr aus dem Schlaf geweckt. Als „eindringlich und verzweifelt wie in Todesangst“ beschreibt sie die Schreie der jungen Frau und fährt unverzüglich „ohne Handy und Schuhe“ mit ihrem Auto zum Tatort. Per Hupe und Lichthupe macht sie auf sich aufmerksam, als sie die beiden miteinander rangelnden Personen erblickt. Der Mann lässt von seinem Opfer ab und schubst es mit den Worten „Dann fahr ich dich eben jetzt zum Bahnhof“ auf den Beifahrersitz. Er wird aber durch die eintreffende Zeugin am Losfahren gehindert.

Autokennzeichen gemerkt

Wie beide Zeuginnen übereinstimmend berichten, gelang es dem Opfer, sich im Wagen der Helferin in Sicherheit zu bringen. Die beiden Frauen merkten sich das Autokennzeichen und begaben sich zur nächsten Polizeidienststelle. Einige Tage später wurde der Beschuldigte festgenommen. Der selbstständige Geschäftsführer eines Installationsbetriebes hat sich nach Ansicht seines Verteidigers „innerhalb von zehn Minuten sein komplettes Leben verbaut“. Zuvor hatte Dimitri S. von schwerwiegenden familiären und beruflichen Problemen berichtet, die 2019 begannen und sich durch die bestehende Untersuchungshaft noch weiter verschärft hätten.

„Ganz beeindruckender Akt an Zivilcourage“

Auch das Gericht würdigt den Einsatz der helfenden Zeugin als „ganz beeindruckenden Akt an Zivilcourage“. Nicht nur die Geschädigte, die den „Horror einer jeden Frau“ erleben musste, sondern die ganze Gesellschaft könne sich über derartige Menschen glücklich schätzen. Das Strafmaß bezeichnet er als „dem Gewicht der Tat angemessen“. Für den bisher nicht straffällig gewordenen Beschuldigten sprächen sein vollumfängliches Geständnis, die persönliche Entschuldigung und die Bereitschaft, der Zeugin ein Schmerzensgeld zur Schadenswiedergutmachung anzubieten.

Richter sieht keine Wiederholungs- oder Fluchtgefahr

„Richtig übel“ seien dagegen die Begleitumstände der Tat. Niemand wisse, was passiert wäre, wenn die Zeugin nicht eingeschritten wäre. Die Absichtserklärung, das Opfer nun doch zum Bahnhof bringen zu wollen, wertet der Richter dahingehend, dass der Angeklagte noch am Tatort versucht habe, das Ganze ungeschehen zu machen. Im Gegensatz zur Staatsanwältin erkennt er keine Wiederholungs- oder Fluchtgefahr und hebt deswegen – wie von der Verteidigung beantragt – den bestehenden Haftbefehl auf, auch um dem Verurteilten die Möglichkeit zu geben, vor Haftantritt seine Lebensumstände zu ordnen.