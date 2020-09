Jahrmarkt-Nostalgie bewahrt

Nostalgie im Pop-Up-Freizeitpark in Schloß Holte-Stukenbrock 1/21 Foto: Uschi Mickley

Am Samstagnachmittag herrscht auf dem Pollhansplatz bei kühlen Temperaturen und Nieselregen zwar kein Gedränge, gleichwohl kommt die Rummel-Alternative bestens an. Geschätzte 300 Besucher, überwiegend Jugendliche und Eltern mit kleinen Kindern, vergnügen sich in familiärer Atmosphäre. Gute Stimmung herrscht bei den erlebnishungrigen Gästen und den durch die Corona-Krise schon arg gebeutelten Buden-Betreibern gleichermaßen. Im Zentrum des eingezäunten Platzes sind die Bierzeltgarnituren etwa zur Hälfte besetzt. An verschiedenen Imbiss-Ständen können Besucher kulinarisch von süß bis herzhaft aus dem Vollen schöpfen.

„Es ist kein Vergleich zu Pollhans. Eigentlich hätten wir erwartet, dass mehr los ist. Aber wir freuen uns, dass überhaupt etwas geboten wird“, stellt Achtklässlerin Johanna lachend fest. Angelockt vom Nervenkitzel macht sie sich mit ihren Mitschülerinnen auf den Weg zum Breakdance-Fahrgeschäft, um sich in atemberaubendem Tempo in den Gondeln drehen zu lassen.

Neue Erfahrung

Gut besucht wird der knallbunte Autoscooter. Im Kassenhäuschen sitzt „Park-Chef“ Thomas Dorenkamp. Er verkauft Fahrchips und lässt die „Rennfahrer“ nicht aus den Augen. Mit seinen Familienmitgliedern hat er für den mobilen Vergnügungspark innerhalb von nur neun Tagen ein Corona-taugliches Konzept auf die Beine gestellt. „Endlich habe ich mein Leben zurück“, freut sich der 38-Jährige, der im Vorfeld vielfältige Aufgaben zu bewältigen hatte. „Das Projekt ist eine neue Erfahrung, mit der wir auch ein hohes Risiko eingegangen sind. Bilanz wird am Schluss gezogen.“

Thomas Dorenkamp ist in der Schausteller-Tradition fest verankert und auf dem Rummel aufgewachsen. Besonders freut es ihn, „dass die Besucher Spaß haben und sich auch an die Maskenpflicht und die Hygieneregeln halten.“ Ähnlich äußert sich auch seine Schwester Stefanie Dorenkamp-Toni, die am Süßwaren-Stand allerlei Köstlichkeiten verkauft. „Schön, dass es endlich wieder los geht. Seit dem Stukenbrocker Weiberkarneval klingelt heute zum ersten Mal die Kasse.“

Scheunenfund aus Norddeutschland

Zwei Kinderkarussells werden rege in Beschlag genommen. Eines davon ist ein kleines Juwel, das nach langem Stillstand wieder seine Runden dreht. Das Nostalgie-Fahrgeschäft ist nach Angaben von Thomas Dorenkamp beinahe 100 Jahre alt und mit diesem Alter einzigartig in der Region. Als „Scheunenfund“ entdeckt hat der 38-jährige das Schmuckstück vor einigen Jahren bei einem Schausteller in Norddeutschland. Seit es im Besitz der Familie Dorenkamp ist, wurde jedes einzelne Fahrzeug in Eigenleistung aufwendig restauriert. Das Design ist einem Karussell nachempfunden, das einst im Besitz seines Großvater Franz war. Die Spur dieser Rarität habe sich verloren.