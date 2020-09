Um den Kindern zu zeigen, wie Kartoffeln wachsen und geerntet werden, haben alle vier Gruppen aus der Kindertagesstätte die Familie Rieksneuwöhner besucht, die Liemker Kartoffeln anbaut und einen Hofladen betreut. Die Kinder haben Kartoffeln aufgesammelt und mit in den Kindergarten genommen.

Wie Annette Jürgens schreibt, haben die Kinder tagelang der Kartoffelernte entgegen gefiebert. Bei strahlendem Sonnenschein zogen die einzelnen Gruppen zu Fuß und mit Bollerwagen los. Am Hof angekommen, wurden sie von Maria Rieksneuwöhner begrüßt. Die Kinder bestaunten den großen Trecker, den Kartoffelroder und einen Kartoffelvollernter, den sie bisher nur aus dem Bilderbuch kannten. Dann ging die Kartoffelernte los. Die Kinder stürmten, mit ihren Eimerchen auf den Kartoffelacker und in „Null, Komma, Nix“ ist der Bollerwagen gefüllt mit den schönsten Kartoffeln, dicke, kleine und ganz viele Herzkartoffeln. Voller Eifer laufen die Kinder hin und her, wühlen in der Erde und genießen es, draußen zu sein.

Dann geht es auf den Rückweg, vollgepackt mit Kartoffeln. In der Woche vor Erntedank wird es in der Kindertagesstätte eine Kartoffelwoche und leckere Sachen zum Probieren geben. Von Kartoffelsuppe bis zum Kartoffelbrot wird alles dabei sein. Jedes Kind durfte auch eine Tüte voller selbst gesammelter Kartoffeln mit nach Hause nehmen.

„Ein tolle Aktion und ein schöne Alternative zum leider abgesagten Erntedank-Umzug in Liemke, an dem wir immer teilgenommen haben“, sagt Stefanie Meyer, Leiterin der Kindertagesstätte St. Joseph.