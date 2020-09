Bürger und Besucher finden jetzt Informationen nicht nur am Holter Kirchplatz, an der St.-Ursula-Kirche und an der Ursulaschule, sondern auch am ehemaligen Gasthof Pollhans-Brei, am alten Standort Wasserturm, am Bahnhofsvorplatz und am Gasthaus Dresselhaus genannt Brockmann. Beim Aufstellen der Stelen haben Manfred Schellert, Ferdi Müller und Wolfgang Gerbig geholfen. Friedrich Dransfeld hat die Aktionen fotografiert.

Viele positive Rückmeldungen

Über viele positive Rückmeldungen aus der Bürgerschaft freuen sich die Mitglieder der Archivgruppe und der Ortsgemeinschaft Schloß Holte. Die beiden letzten Stelen folgen in Kürze. Eine wird an der alten Ziegelei am ehemaligen evangelischen Friedhof an der Versöhnungskirche aufgestellt, eine weitere Stele wird an Broks Mühle montiert.