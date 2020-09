Streit der Eheleute eskaliert in Münster

Schloß Holte-Stukenbrock/Münster (WB). Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr endete am Schifffahrter Damm in Münster der Streit eines 38-Jährigen Mannes mit seiner getrennt lebenden Ehefrau mit zwei demolierten Autos.