WLAN-Hotspot mit Verspätung

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Techniker des Unternehmens Elektro Dresselhaus haben gestern vier „Access Points“ an Straßenlaternen am Holter Kirchplatz an den Strom angeschlossen. Installiert worden sind die Basisstationen vom Unternehmen für Sicherheits- und Netzwerktechnik SiSu. Freies WLAN wird nach den Hotspots am Bahnhof, am Rathaus und im Bürgerpark jetzt auch zwischen Volkshochschule über den Holter Kirchplatz bis zur Bahnstrecke möglich.

Von Westfalen-Blatt