Sie kennen die Vielfalt der Menschen

In der zu Ende gehenden, sechseinhalb Jahre andauernden Legislaturperiode haben Schäfer, Knoke und Kammertöns vor allem repräsentative Aufgaben übernommen und somit Bürgermeister Hubert Erichlandwehr entlastet. Alters- und Ehejubiläen stehen dabei ganz oben auf der Liste. „Wir haben bestimmt 30 bis 40 Besuche pro Monat“, sagt Hans Knoke. Diese finden in der Regel vormittags zwischen 11 und 13 Uhr statt. „Für diese ehrenamtliche Tätigkeit besteht der Anspruch, vom Arbeitgeber freigestellt zu werden“, klärt Hubert Erichlandwehr auf, zudem gebe es eine Aufwandsentschädigung. „In den vergangenen 21 Jahren hat es allerdings noch keinen stellvertretenden Bürgermeister gegeben, der auch nur einen einzigen Kilometer an Fahrtkosten abgerechnet hat“, ergänzt er.

Wieso Goldene Hochzeit?

„Dabei geht es auch schon mal in benachbarte Kommunen wie Schlangen, Augustdorf oder Hövelhof“, berichtet Hans Schäfer, für den eines immer besonders war: „Die Vielfalt der Menschen, die man trifft.“ Und so gibt es natürlich eine ganze Reihe an Anekdoten, über die er „ein ganzes Buch“ schreiben könnte. Da wäre zum Beispiel ein Ehepaar aus Stukenbrock, das Hans Schäfer anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit besucht hat. „Wir haben keine Goldene Hochzeit“, entgegnete der Mann, der mit Strohhut, kurzer Hose und Unterhemd bekleidet im Garten mit einem Handrasenmäher unterwegs war, Schäfer aber dennoch bat, zu bleiben: „Ich hole erstmal ne Flasche Bier.“ Auch die anwesende Gattin verneinte, dass Goldene Hochzeit sei. Des Rätsels Lösung: „Ich war zum Datum der standesamtlichen Hochzeit erschienen, das Ehepaar hingegen feierte immer den Termin der kirchlichen Hochzeit – und der war erst Monate später“, so Hans Schäfer. Nach einem Schnäpschen war sein Besuch an diesem Sommertag beendet.

Mit leeren Händen erscheinen die stellvertretenden Bürgermeister übrigens nie. Die Altersjubilare erhalten einen EHG-Gutschein über 30 Euro, ab dem 90. Lebensjahr gibt es Bargeld. Ehejubilare werden mit einem EHG-Gutschein über 50 Euro bedacht. „In einer benachbarten Kommune, die ich nicht nennen möchte, gab es früher Schlafanzüge und Nachthemden“, schmunzelt Hubert Erichlandwehr, dem auch eine gängige Redewendung bekannt ist: „Alt ist man erst, wenn der Bürgermeister zu Besuch kommt.“

Der kommt ab dem 80. Lebensjahr alle fünf Jahre und ab dem 100. Geburtstag in jedem Jahr. Aufgrund seiner vielen Termine ist Erichlandwehr indes „dankbar“, dass er seine Stellvertreter hat, sieht jedoch auch die Notwendigkeit, sich selbst mal bei einem Jubilar blicken zu lassen. „Als Wertschätzung dem Menschen gegenüber, der eine Lebensleistung für die Gesellschaft erbracht hat.“

Seit August wieder Besuche

Seit August gehen Barbara Kammertöns, Hans Schäfer und Hans Knoke unter Einhaltung der Hygie­nemaßnahmen wieder in die Familien. Alters- und Pflegeheime bleiben allerdings tabu. Jubilare werden im Vorfeld über die Besuche informiert. Wer das nicht möchte, muss aktiv absagen. Jeden Monat bekommt das Trio eine Liste und teilt dann die Besuche auf, die manchmal nur eine Minute dauern, sich aber auch auf zwei Stunden ausdehnen können.

Denn wenn erstmal gebackener Kuchen und Schnittchen auf den Tisch kommen, plaudert es sich eben lockerer – und es werden auch Themen angeschnitten, für die die Bürger niemals das Rathaus aufsuchen würden. „Die Wünsche, die dann vorgetragen werden, geben wir natürlich weiter“, sagt Hans Knoke, oftmals ginge es aber nur um einen wackelnden Kanaldeckel oder ein fehlendes Straßenschild. „Es macht viel Spaß, ist aber auch zeitaufwendig. Bis Februar habe ich 141 Besuche gezählt“, sagt Barbara Kammertöns, die an diesem Dienstagmorgen frei hat. Denn als sich Hans Schäfer verabschiedet, bricht auch Hans Knoke auf. Sein Ziel: ein 85. Geburtstag.

Ein Grüner kann stellvertretender Bürgermeister werden

Der alte Stadtrat tritt zum letzten Mal am Dienstag, 27. Oktober, zusammen, der neue bereits eine Woche später am 3. November. Dann werden auch die neuen stellvertretenden Bürgermeister, maximal drei, gewählt. In der Regel erstellt jede Fraktion eine eigene Liste, Zusammenschlüsse sind allerdings auch möglich. Dann wird über die Kandidaten abgestimmt.

Da die CDU 16 Ratssitze hat und alle Oppositionsparteien gemeinsam ebenfalls auf 16 Ratssitze kommen, hat die Stimme von Bürgermeister Hubert Erichlandwehr entscheidendes Gewicht. Somit dürfte der erste stellvertretende Bürgermeister erneut aus den Reihen der CDU kommen, die im zweiten Wahlgang nur noch über die Hälfte der Stimmanteile (8,5) verfügt. Das reicht indes immer noch, um einen möglichen Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen (sieben Ratssitze) als zweiten stellvertretenden Bürgermeister zu verhindern. Der ließe sich erst in einem dritten Wahlgang durchsetzen, da die CDU-Stimmen dann erneut halbiert würden.

Bei einem Zusammenschluss der Grünen mit einer anderen Fraktion (FDP, CSB und SPD haben je drei Ratssitze), könnte ein Grünen-Kandidat theoretisch auch schon im zweiten Wahlgang durchgehen. In diesem Fall würde der dritte stellvertretende Bürgermeister, wenn es keine Abweichler gibt, auf jeden Fall wieder aus den Reihen der CDU kommen.