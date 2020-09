Raus aus der Sozialhilfe

Eine Einrichtung, die Menschen mit Hemmnissen unter die Arme greift, fehlt in der Stadt eindeutig. Der Verein Pro Arbeit mit seiner 30-jährigen Erfahrung zeigt, was möglich ist. In Schloß Holte-Stukenbrock will er erst mal anfangen mit dem Secondhand-Laden und der Qualifizierung Langzeitarbeitsloser. Dazu kommt die Beratung und das Coaching von Schülern und Erwachsenen.

Es hat Charme, Aufgaben in die Hände solcher Qualifizierungsobjekte zu legen. Das Pro-Arbeit-Team berichtetet, dass es in Rheda-Wiedenbrück und Herze­brock-­Clar­holz die Recyclinghöfe in Zusammenarbeit mit der GEG betreibt. Am Altenkamp entsteht zurzeit ein Wertstoffhof. Auch eine Radstation am Bahnhof mit Fahrradverleih ist denkbar. In der Zusammenarbeit könnten einige lohnende Projekte entstehen. Monika Schönfeld