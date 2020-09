Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Aufgrund der noch immer stark reglementierten Hygienevorschriften seitens des Schulministeriums sehen sich die Grundschulleitungen in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock derzeit nicht in der Lage, die bisher traditionell in den Oktoberwochen stattfindenden Tage der Offenen Türen in gewohnter Weise durchzuführen.

Von Westfalen-Blatt