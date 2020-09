Wieviele Flüchtlinge kommen aus Moria?

Die Quote der Flüchtlinge im Asylverfahren, die die Stadt aufnehmen müsse, sei zu 100 Prozent erfüllt. Eigentlich müsste die Stadt 138 anerkannte Migranten mit Wohnsitzauflage aufnehmen. „Realistisch sind 60.“ Immer noch unklar sei, so Vornholt, wie viele Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos nach NRW kommen. „Die Zuweisung dieser Menschen würde auf die Quote angerechnet“, sagt Vornholt. Im ersten Durchlauf seien 500 Menschen nach NRW gekommen, im zweiten werden 1000 erwartet.

Erichlandwehr rüffelt Blumenthal

Ungehalten reagierte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr auf die Anmerkung Gerhard Blumenthals (FDP), die Nachbarn des Liemker Flüchtlingswohnheims fühlten sich im Stich gelassen – während der Bauphase und bei der Belegung überwiegend mit alleinstehenden Männern. Erichlandwehr: „Ich weiß gar nicht, wie oft ihr das noch vortragen wollt.“