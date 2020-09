Corona? Gibt’s doch gar nicht!

Nach einigen Videokonferenzen hatte Jelena Jaissle, Koordinatorin der Partnerschaft für Demokratie, zum ersten Stadtgespräch mit Anwesenheit eingeladen. Verschwörungserzählungen rund um das Coronavirus waren das Thema. Zu Gast war Jannik Kohl von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus.

EIn Teilnehmer geht nach 37 Minuten

Der rief die so genannten Hygiene-Demonstrationen ins Gedächtnis in Bielefeld, Stuttgart, zuletzt am 29. August in Berlin, die als „Sturm auf das Reichstagsgebäude“ endete. Nach einem 37 Minuten dauerndem Vortrag über verschiedene Erzählungen, hatte einer der Teilnehmer genug. „Auf welcher Basis gründet sich die Aussage, dass in Berlin überwiegend Rechtsextreme demonstriert haben? Ich war da. Es war nur ein Teil, der Fahnen schwenkte, der größere Teil war friedlich.“ Er stand auf und ging.

Welche Rolle spielt Bill Gates?

Ein anderer Teilnehmer des Stadtgesprächs hatte ein ausführliches Dossier dabei. „Ich habe an dem Tag meine Tochter besucht, die in Berlin studiert. Es herrschte ein Gedränge, dort wurden alle möglichen Fahnen geschwenkt.“ Er findet es verständlich, dass die Menschen sich Geschichten zusammenreimen, wenn Bill Gates, mit seiner Stiftung der zweitgrößte Sponsor der Weltgesundheitsorganisation, vor laufender Kamera sagt, „wir werden sieben Milliarden Menschen impfen“. Von dort aus sei der Weg nicht weit, dass Gates den Menschen Chips einimpfen wolle, um sie unter Kontrolle zu halten. Und wenn Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sage, die Krise sei eine Chance, in der die Bundesregierung Dinge durchsetzen kann, die sie sonst nicht durchsetzen könne, „ist das doch logisch, dass die Menschen das aufnehmen.“

Viele Geschichten auf dem Markt der Meinungen

Auf dem Markt der Meinungen gibt es eine Menge Geschichten, die ihre Anhänger finden. „Fakten und Fiktion werden vermischt. Menschen suchen einfache Erklärungen für die Welt in problematischen Situationen“, sagt Jannik Kohl. Der „Feind“ sei meist eine kleine intellektuelle Elite, die im Hintergrund die Strippen zieht, um das Volk zu versklaven und die Herrschaft an sich zu reißen. Der „Freund“ sei der Erleuchtete, der Erwachte, der das Volk gegen das Böse rette. „Menschen haben das Bedürfnis nach Stabilität und Ordnung. Die Zugehörigkeit zu den ‚Freunden‘ bietet Identität, Halt, eine positive Gemeinschaftserfahrung“, so Kohl. Ohnmacht werde übersetzt in Wut, in der Gewalt als legitimes Mittel gelte.

Wilde Verschwörungserzählungen

In den Verschwörungserzählungen mache zum Beispiel die Bundesregierung gemeinsame Sache mit dem Robert-Koch-Institut. Corona werde zum trojanischen Pferd mit dem Ziel, die Menschheit zu unterjochen. Der Gründer des Technologiekonzerns Microsoft, Bill Gates, wolle mit einem Impfstoff Geld verdienen, Menschen Mikrochips einpflanzen und damit die Menschheit überwachen. Das Mobilfunknetz 5G schädige das Immunsystem, so dass das Coronavirus mehr Angriffsfläche habe. 2017 sei im Internet QAnon aufgetaucht, der Motive der Ritualmordlegende befeuert, die Jahrhunderte alt ist.

Für ein Anliegen demonstrieren

Was kann man tun, wenn man für seine Meinung auf die Straße gehen will, aber nicht mit seiner Kritik in eine rechtsextreme Ecke gestellt werden will oder als Spinner gekennzeichnet werden möchte? Jannik Kohl bestärkte die Teilnehmerin, für ihr Anliegen, die Maskenpflicht für Schüler abzuschaffen, zu demonstrieren. „Formulieren Sie als Veranstalter, dass rechtsextreme Symbole keinen Platz auf der Demo haben.“