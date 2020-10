Der Rat hat am 21. Mai 2019 die Einführung der Gelben Tonne beschlossen. Linda Wendt, in der Stadtverwaltung Schloß Holte-Stukenbrock für Fragen des Abfalls und der Sortierung zuständig, betont, dass die Gelbe Tonne erst ab dem 1. Januar geleert wird, auch wenn sie schon viel eher ausgeliefert wird. „Eine frühere Leerung der Tonne ist nicht möglich“, so Linda Wendt. Also müssen bis zum Jahreswechsel weiter die Gelben Säcke an die Straße gestellt werden.

Auslieferung ab 42. Kalenderwoche

Bereits ab der 42. Kalenderwoche wird mit der Auslieferung der Gefäße begonnen. Die Tonnen werden bis auf oder bis an das Grundstück der Haushalte geliefert. Die Auslieferung erfolgt automatisch, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Volumen von 240 Liter und 1100 Liter

Die Behälter gibt es mit einem Volumen von 240 Liter und 1100 Liter (für größere Wohnobjekte). Alle Grundstücke erhalten standardmäßig eine 240-Liter-Gelbe-Tonne. Falls mehr Tonnen benötigt werden, können sich die Bürger mit Linda Wendt unter der Telefonnummer 05207/8905429 oder per E-Mail unter der Adresse linda.wendt@stadt-shs.de in Verbindung setzen.

Da die Auslieferung der 9000 Abfallbehälter mit großem Aufwand und Zeit verbunden ist, bittet die Stadtverwaltung um Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.

Bürger zahlen keine Gebühr

Für die Gelbe Tonne zahlen die Bürger keine Gebühr, die ist über das Duale System bereits bezahlt. Die Leerung der Gelben Tonne erfolgt im vier-wöchentlichen Turnus. Es gelten die im Umweltkalender bekannt gemachten Termine. Die Druckausgabe des Umweltkalenders für 2021 wird im Dezember an alle Haushalte verteilt. Nähere Informationen auch unter der Internet-Adresse www.muelltrennung-wirkt.de.