In Gaststätte am Golfplatz eingebrochen

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). In der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.15 Uhr, sind Unbekannte in die Gaststätte auf dem Golfplatz Gut Welschof an der Augustdorfer Straße eingebrochen.