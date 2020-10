Senne-Schönheiten posieren vor der Kamera

„ Die Motive sind fotografisch einfach toll in Szene gesetzt. Die Motive sind fotografisch einfach toll in Szene gesetzt. “ Peter Rüther

„Für uns ist der Kalender ein wichtiger Teil der Umweltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit. Nach 2019 haben wir mit dem Kalender für das Jahr 2021 zum zweiten Mal eine Bilderserie im Jahreszeitengang der Senne herausgegeben“, so der Geschäftsführer der Biologischen Station, Peter Rüther. Der Kalender zeigt die eher kleinen und unscheinbaren Arten der Senne, die aber um so typischer für diesen Lebensraum sind. „Die Motive sind fotografisch einfach toll in Szene gesetzt“, freut sich Peter Rüther. Neben Fotos sind auch textliche Informationen über die Senne und ihre Tier- und Pflanzenwelt enthalten. Zu sehen sind beispielsweise der Ameisenlöwe oder der Schwarzspecht.

Interesse an der Natur ist größer geworden

„In der Corona-Zeit ist das Interesse an der Natur größer geworden. Wir möchten die Menschen einladen, sich von der Natur inspirieren zu lassen“, so Heiko Arjens. Bei der Entwicklung des Kalenders wurde eine Artenliste mit den für die Senne typischen „Modells“ erstellt. „Wir haben uns intensiv mit der jeweiligen Art und ihren Besonderheiten auseinandergesetzt. Zum Fotografieren müssen dann die Lichtverhältnisse, das Wetter sowie die Tages- und Jahreszeit passen“, erläutert Heiko Arjens. Teilweise wurde auf das Archiv der Fotografen zugegriffen, da nicht alle Motive während einer Saison abzulichten gewesen sein. Beim Vertrieb des Kalender helfen Emilie Friesen und Mechthild Schmidt tatkräftig mit.

Der Kalender „Senne einzigartig“ ist bei den Buchhandlungen der Region rund um die Senne sowie der Biologischen Station zum Preis von 19,50 Euro erhältlich. Der Kalender ist in er Auflage von 500 Stück gedruckt worden.