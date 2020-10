Neue Ministranten ins Amt eingeführt

Vikar Mockenhaupt dankte ihnen und betonte: „Es ist gerade in der heutigen Zeit wahrlich keine Selbstverständlichkeit, dass junge Menschen über eine so lange Zeit ihre Freizeit für den Dienst in der Kirche hergeben.“ Er sei schön, dass Messdiener nach langer coronabedingter Pause endlich wieder an Messfeiern mitwirken dürften.

Feierstunde im Pfarrer-Rüsing-Haus

Um einander besser kennenzulernen, traf sich die Gruppe anschließend zu einer kleinen Feierstunde im Pfarrer-Rüsing-Haus. Derzeit gehören etwa 50 Ministranten zur Kirchengemeinde St. Ursula. In Übungsstunden wurden die neuen Messdiener von Vikar Andreas Mockenhaupt und Mitgliedern der Leiterrunde auf ihr Amt vorbereitet.

Neue Messdiener sind: Elisa Röchter, Mara Findhof, Magdalena Krögerrecklenfort. Marta und Sofia Balan werden demnächst als neue Ministranten in ihr Amt eingeführt. Seit zehn Jahren dienen Jonas Mehring, Verena Otte als Messdiener in der Gemeinde. Für 15 Jahre Ministranten-Dienst wurden Sophie Wittek und Tim Wittenborg geehrt.