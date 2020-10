Viel Lob für Läuferabend

Schloß Holte-Stukenbrock (dh). Anders als noch Ende August in Borgholzhausen suchte Jens Hiermayr diesmal sein Heil in der Flucht – und wurde bitter bestraft. Beim Läuferabend der ASG Teutoburger Wald im Ölbachstadion reichte es für den Mann des TuS Eintracht Bielefeld am Freitag im Top-Lauf über 5000 Meter in 16:12,1 Minuten nur zu Rang vier, nachdem er von einem Verfolger-Trio noch gestellt wurde.

Von Westfalen-Blatt