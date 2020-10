Bunte Farben am Pollhans-Sonntag

Damit wolle die Stadt „ein Zeichen setzen“, nachdem Überlegungen, den Pollhans eventuell in den Gaststätten stattfinden zu lassen, aufgrund der aktuellen Corona-Krise als zu gefährlich eingestuft und somit verworfen wurden. Jetzt können sich die Menschen privat treffen, um gemeinsam das Feuerwerk zu bestaunen, oder aber sich auf den Pollhans­platz begeben. Dort steht dann wieder eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern zur Verfügung, da der Pop-Up-Freizeitpark am kommenden Sonntag seine Pforten schließt und die Schausteller am Montag mit dem Abbau beginnen werden.

Farbkreise auf dem Pollhansplatz

Auf den Pollhansplatz werden Farbkreise gemalt, in denen sich entsprechend der Corona-Schutzbestimmungen des Landes NRW maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten (bei maximal zwei Haushalten auch mehr als zehn Personen) aufhalten dürfen. Zwischen den einzelnen Farbkreisen ist ein Abstand von 2,5 bis drei Metern vorgesehen. Auf dem Weg zu den Kreisen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dringend empfohlen. „Wir werden ab 19.30 Uhr mit sechs Mitarbeitern vor Ort sein“, sagt Emine Bikliq vom Ordnungsamt, das ebenso wie Polizeikräfte den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung, die spätestens um 22 Uhr beendet sein soll, kontrollieren wird. Neben vier Hinweisschildern werden an vier Stellen Desinfektionsspender aufgestellt.

„Dies soll kein Aufruf sein, dass die Menschen in Massen zum Platz strömen sollen. Es geht vor allem darum, gemeinsam das Feuerwerk erleben zu können. Das geht auch von zu Hause aus, denn das Feuerwerk wird von vielen Stellen in der Stadt zu sehen sein“, sagt Hubert Erichlandwehr, der anregt, dass ja anschließend die Gastronomie-Betriebe in der Stadt besucht werden können. Wer dennoch zum Pollhansplatz kommen möchte, muss folgendes wissen: dort werden keine Getränke oder Speisen verkauft, Eintrittsgelder für das Betreten des Geländes werden nicht erhoben. Formulare zur Kontaktpersonennachverfolgung müssen nicht ausgefüllt werden, auch eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich.

Instrumentale Musik kommt vom Band

Das zehnminütige Feuerwerk am dunklen Nachthimmel der Stadt, das sonst stets am Montagabend den Abschluss des dreitägigen Volksfestes bildet, wird durch passende instrumentale Musik vom Band begleitet. Gezündet wird es durch Feuerwerker René Osterhage von der Firma Westfälisches Feuerwerk, die bereits seit drei Jahren für das Pollhans-Feuerwerk verantwortlich ist. Wer in Erinnerungen schwelgen möchte, der findet auf der Homepage der Stadt unter www.schlossholtestukenbrock.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen/veranstaltungshighlights/pollhans-markt einen 90-sekündigen Pollhans-Imagefilm, der in den kommenden Tagen zudem noch einmal über Facebook verbreitet werden soll.