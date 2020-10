Wo Wandern zum Genuss wird

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). 10.000 Kilometer Wanderwege in Ostwestfalen-Lippe waren ein Dschungel, den es zu durchforsten und zu verbessern galt. Vier Jahre Arbeit und zwei Millionen Euro hat der Fachbereich Teutoburger Wald Tourismus in das Projekt „Zukunftsfit Wandern“ investiert. Herausgekommen ist nicht nur eine Optimierung und auch Reduzierung der Wegeinfrastruktur, sondern es sind in OWL zudem 23 besonders reizvolle Strecken entstanden. Elf davon wurden jetzt vom Deutschen Wanderverband (DWV) als „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ zertifiziert.

Von Dirk Heidemann