Seit einem Jahrzehnt liebevoll Zuhause betreut

Ihr Fokus liegt auf der Vermittlung von qualifizierten häuslichen Pflege- und Betreuungskräften aus Europa für die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Bei diesem Pflegemodell leben die Betreuungskräfte im Haushalt der Pflegebedürftigen. Sie unterstützen bei der Grundpflege, kümmern sich um den Haushalt, begleiten die Senioren zu Terminen wie dem Arztbesuch und fördern damit die Selbstständigkeit und die Lebensqualität der pflegebedürftigen Personen. In Zusammenarbeit mit örtlichen Pflegediensten, die die medizinische Behandlungspflege übernehmen, kann somit eine fürsorgliche und kompetente Rund-um-Versorgung gewährleistet werden.

„Pflegebedürftig zu sein, ist schon schlimm genug. Unser Ziel ist es deshalb, jeden einzelnen Betroffenen in seinem familiären Umfeld so zu betreuen, dass er sich wohl fühlt, keine Angst vor Hilflosigkeit haben muss und – wenn körperlich oder geistig möglich – noch am Leben aktiv teilhaben kann“, sagt Geschäftsführerin Marzena Brinkmann.

Erfolgreiche Zertifizierung

Eine sehr persönliche, serviceorientierte Kundenbeziehung und der Anspruch an die eigene Qualität sowie ein hohes Maß an Verantwortung zeichnen das Familienunternehmen aus. Das wurde Anfang diesen Jahres durch die erfolgreiche Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 durch den TÜV Nord bestätigt.

Bereits 2017 bescheinigte die Stiftung Warentest, dass die Brinkmann Pflegevermittlung GmbH zu den besten Vermittlungsagenturen und Anbietern der so genannten 24-Stunden-Pflege in Deutschland gehört. Und auch die Kunden bewerten die Beratungsleistung mit „sehr gut“ und würden zudem das Angebot zu 99,9 Prozent weiterempfehlen.

Die Brinkmann Pflegevermittlung ist bundesweit an 35 Standorten vertreten. Interessierte aus Ostwestfalen können sich direkt an die Kundenbetreuung in Oerlinghausen wenden, Telefon 05202/998750.

brinkmann-pflegevermittlung.de