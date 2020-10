Der Rat der Stadt hatte im März 2018 die Richtlinie zur Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten beschlossen. Die Richtlinie hat noch eine Laufzeit bis Ende dieses Jahres. „Es war ursprünglich vorgesehen, für die Dauer der Fördermaßnahmen insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Seit Inkrafttreten der Richtlinie bis Oktober 2020 wurden insgesamt 66.145,38 Euro Zuwendungen an vier Antragsteller ausgezahlt. Zwei Förderanträge sind zur Zeit in Bearbeitung. Die Förderung hat sich somit als ein guter Baustein zur Ärztegewinnung erwiesen. Die Förderung sollte deshalb um weitere zwei Jahre verlängert werden“, sagte der Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Werner Thorwesten. Er rechnet mit weiteren Anträgen, wenn das Medizinische Versorgungszentrum an der Trapphofstraße, Medicum SHS, bezogen wird.

Das städtische Programm soll einen Anreiz für Ärzte darstellen, sich in Schloß Holte-Stukenbrock niederzulassen. Zuschüsse können Ärzte erhalten, die sich im Rahmen einer kassenärztlichen Versorgung mit einer Haus- oder Facharztpraxis niederlassen. Gleiches gilt für Medizinische Versorgungszentren oder für Gemeinschaftspraxen, auch für Ärzte, die Ärzte einstellen, die noch nicht in der Stadt praktizieren.

Einen einmaligen städtischen Zuschuss gibt es bis zu 50 Prozent der Kosten in Höhe von maximal 25.000 Euro für Investitionen wie Umbau und Renovierung oder für die Anschaffung medizinischer Geräte.