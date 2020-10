Starke Nachfrage

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/dh). Das Buch „Das Sozialwerk Stukenbrock – Impulse für Forschung und Musealisierung“ stößt auf große Resonanz. Wie Manfred Büngener, Vorsitzender des Fördervereins Gedenkstätte Stalag 326, mitteilt, gibt es in der Buchhandlung Strathmann an der Bahnhofstraße nur noch wenige Exemplare. Bei Bedarf könne aber eine neue Auflage gedruckt werden – Interessenten werden gebeten, sich an Buchhändlerin Gabriele Strathmann zu wenden.

Von Westfalen-Blatt