Für zwei Hände voller Gold

Erste Kinderstadtführung in Schloß Holte-Stukenbrock 1/24 Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

400 Jahre lang musste Diener Jakob jeweils in der Pollhans-Zeit in den Holter Wald, um nach dem Schatz zu suchen. Vergeblich bisher! „Die Löcher, die ihr im Waldboden seht: Dort habe ich gegraben, aber nichts gefunden.“ 1618 hatte Johann III. sein Gold in eine Kiste gepackt und vergraben, damit es nicht den gegnerischen Soldaten in die Hände fällt. Das ist die Geschichte, die sich Stadtführerin Giesela Hörster ausgedacht hat und die durch Harald Hamacher wahr wird. Denn er konnte nicht alle Hinweise finden. Die Hilfe der Kinder erweist sich aber als äußerst wertvoll.

„ Ich kann gar kein Französisch. Ich kann gar kein Französisch. “ Diener Jakob

Sie finden die zwei gelben Eicheln am Baum, drei Steine an einer Bank und damit einen Hinweis nach dem anderen. An den Sammelteichen klebt ein Zettel unter dem Brückengeländer. „Ich kann gar kein Französisch“, wehrt der Diener ab und fragt Eltern und Großeltern, die als Leibgarde mitgehen, nach Hilfe. Ein Mädchen weiß es aber besser. Das ist gar kein Französisch, das ist Spiegelschrift!

Mit Taschenlampe Die nächste Aktion der Stadtführer der Volkshochschule für Kinder ist eine Taschenlampenwanderung am Samstag, 31. Oktober. „Das Gespenst vom Schloss“ ist der Titel der Führung, die um 18.30 beginnt und etwa zwei Stunden dauert. Zielgruppe sind Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Sie dürfen auch gerne in Verkleidung kommen, weil ja an diesem Tag Halloween ist. Mit Rätseln und Aufgaben sind die Kinder auf der Suche. Treffpunkt ist am Holter Schloss. Kinder zahlen 4 Euro, Erwachsene nichts. Eine Taschenlampe ist mitzubringen, Verbindliche Anmeldung unter der E-Mail-Adresse stadtfuehrer-shs@t-online.de oder telefonisch unter den Nummern 05207/9299980 oder 9553704. ...

Im Reich der Räuber

Und dann geht es in das Reich der Räuber. In ihrer Hütte ist der nächste Hinweis versteckt. Allerdings unter dem Dach, so dass eine Mutter auf die Bank klettern musste, um ihn zu bergen. Die Kinder machen ganz viel Lärm und trampeln mit den Füßen, um die Räuber zu vertreiben. Die denken angesichts des Lärms, eine Armee sei im Anmarsch.

Die Kinder finden einen Freund des Schlossherrn, den Freiherrn von Berlepsch (eine alte Apfelsorte auf der Streuobstwiese), springen wie die Tiere in die Sandgrube, finden heraus, wie Holz klingt und erklären dem Diener, was überhaupt ein (Baum-)Telefon ist. Das gab es zu seiner Zeit nicht.

400 Jahre gewachsen

Einer der letzten Hinweise hatte der Schlossherr damals an einem Bäumchen befestigt, das gerade mal so hoch wie Charlotte war. Vor 400 Jahren allerdings. Aus dem Bäumchen ist eine gewaltige Eiche geworden. Viel Spaß haben auch ältere Passanten, die große Augen angesichts des stilecht gekleideten Dieners machen. Die wissen aber nicht, wo der Schatz ist. Tatsächlich gefunden haben ihn nämlich die Kinder.